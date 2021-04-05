Люди жалуются в 115. Мэр Минска: привести в порядок Шабаны, заменить теплообменники в домах

Источник материала: Tut.by

Мэр Минска Владимир Кухарев высказался об уборке в столице, планах по посадке деревьев, а также о заявках в контакт-центр ЖКХ по номеру 115. Подробности сообщает «Минск.Официально».

За лето — заменить проблемные теплообменники в домах

В Минске уделят больше внимания тем направлениям работы коммунальных служб, по которым у горожан часто возникают обоснованные нарекания. Существенный рост заявок в контакт-центр ЖКХ на короткий номер 115 отмечается по таким направлениям: отопление в жилфонде, санитарное состояние и благоустройство территорий, общестроительные работы.

— За летний период необходимо заменить все теплообменники в домах, где это требуется, — сказал Владимир Кухарев.

Также он поручил пересмотреть договоры с поставщиками услуг по обслуживанию систем автоматического регулирования подачи тепла — часто из-за этих приборов у жителей возникали проблемы с отоплением. Нужно ужесточить ответственность за сбои в работе этих устройств, считают в Мингорисполкоме.

Привести в порядок Шабаны и не только

Профильным службам поручили привести в порядок отдаленные районы города — Сокол, Колядичи, Шабаны и другие. Их территории нужно привести в порядок.

Напомним, 17 апреля в стране пройдет субботник . Владимир Кухарев потребовал, чтобы после него каждый уголок в городе находился в идеальном состоянии.

Активнее высаживать деревья

С начала весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы на придомовых территориях уже высадили больше 3 тысяч деревьев и 5,4 тысячи кустарников.

До конца апреля запланировали высадить еще больше тысячи деревьев и 7,6 тысячи кустарников, в том числе во время республиканского субботника.

Владимир Кухарев говорит, что этого недостаточно — деревьев во дворах нужно высаживать больше, с акцентом на озеленение новой застройки.