«Всем было стыдно». В Белоозерске уволили учительницу высшей категории, за которую заступались ученики

Источник материала: Tut.by

В Белоозерске уволили учителя высшей категории с 26-летним педагогическим стажем Татьяну Николаевну Брич. Официальной причиной разрыва трудовых отношений стало совершение педагогом «аморального проступка» — участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение сотруднику милиции.



Татьяна Николаевна после суда с фотографиями своих учеников и выпускников, которые запустили флешмоб в ее поддержку. Фото из архива Татьяны Брич

В средней школе № 3 Белоозерска Татьяна Николаевна проработала 24 года. До увольнения она преподавала детям русский язык и литературу. Замечаний и выговоров у педагога не было. Поводом для увольнения стали три административных взыскания, которые учительница получила осенью прошлого года: два штрафа за участие в несанкционированных мероприятиях и один — за неповиновение милиции.

Последний суд у Татьяны Николаевны был за события 25 ноября. В тот день на главной площади Белоозерска собралась группа людей, чтобы выпить чая в честь дня рождения знакомой, рассказывала ранее TUT.BY Татьяна Николаевна:

— Сотрудники приехали, предупредили о недопустимости проведения несанкционированных массовых мероприятий. Мы сказали, что и не собирались. У нас не было ни символики, ничего. Последний марш у нас был в конце сентября, за который людей судили. Мы же прекрасно понимаем, что лезть на рожон — это получить в очередной раз протокол по 23.34. Когда они попросили разойтись, мы спросили, на каком основании, почему. Нам оснований никто не назвал. Они минут 20 постояли, поговорили с нашими мужчинами. У нас город маленький — 13 тысяч населения. Мы все друг друга знаем. Тем более когда там стоят учителя, врачи, стоматологи наши. Милиционеры постояли минут 20 и уехали. Мы так обрадовались! В кои-то веки нам разрешили спокойно пообщаться. Через минут 30 они приехали, сказали, что если не разойдемся, то будут паковать. Мы разошлись.

Через несколько дней участников встречи стали задерживать и составлять протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

1 декабря сотрудники милиции пришли в среднюю школу № 3, вывели с урока Татьяну Брич, привезли ее в райотдел милиции, а затем поместили в ИВС Березы. Там женщина провела двое суток.

В декабре суд признал ее виновной в повторном участии в несанкционированном мероприятии и неповиновении сотруднику милиции. Ей назначили 30 базовых штрафа (810 рублей).

«Не хочу, чтобы потом моим ученикам и их родителям говорили: „Она сама ушла“»

Уже после задержания по Белоозерску поползли слухи, что учительницу могут уволить на основании п. 3 ст. 47 Трудового кодекса — «за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы».

В ответ школьники и выпускники Татьяны Николаевны стали размещать в соцсетях свои фотографии с плакатами, на которых были написаны слова благодарности и поддержки в адрес педагога.

















На тот момент учитель осталась преподавать в школе. Как говорит Татьяна Николаевна, вопрос разрыва трудовых отношений вновь возник в конце марта этого года. Ей напомнили про «административки», перспективу увольнения за «аморалку» и предложили написать заявление по собственному желанию.

— У меня не было желания уходить — и я не согласилась. (…) Не хочу оставлять детей за два месяца до конца учебного года. И не хочу, чтобы потом моим ученикам и их родителям говорили: «Она сама ушла». У нас уже была эта история с директорами . И потом к нам приезжал правовой инспектор из профсоюза, разного рода начальники — а когда мы задавали вопросы о директорах, они нам в глаза говорили: «А кто их увольнял? Они сами уволились». Поэтому на предложение уволиться по собственному желанию я сказала: «Нет, со мной так не будет. По статье так по статье». Никогда не поступалась своими принципами, никогда не переступала через себя, никогда мне не нужно было договариваться со своей совестью — у нас с ней прекрасные отношения. Поэтому сказала, чтобы увольняли, как хотят — но писать по собственному я не буду, — рассказала TUT.BY Татьяна Николаевна.

Во вторник, 23 марта, в школу на встречу с учителями приезжал прокурор района.

— Послание, которое я восприняла на свой счет, было такое: учителя, которые не разделяют идеологию государства, должны честно в этом признаться — не знаю, правда, кому, — и положить заявление на стол, — сообщила Татьяна Николаевна.

Неделю спустя районный отдел образования составил акт «О результатах проверки, влекущих увольнение по дискредитирующим обстоятельствам». В документе упоминалось, что Татьяна Николаевна 25 ноября прошлого года находилась на площади Ленина в Белоозерске, «высказывала личные и общественные политические интересы в общественном месте», тем самым участвовала в несанкционированном мероприятии и оказала неповиновение сотрудникам милиции.

Члены комиссии пришли к мнению, что педагог «не осознала противоправный характер своих действий», и решили уволить ее з «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».



Запись об увольнении в трудовой книжке. Фото из архива Татьяны Брич

«Дети писали, я плакала и дети, наверное, плакали»

31 марта Татьяну Николаевну вызвали в школу и выдали на руки все документы:

— На этом моя безупречная карьера закончилась. Меня тихонечко выперли из школы без фанфар, без аплодисментов. Казалось, всем было стыдно за то, что происходит.

Учитель сама написала в группу своего 10-го класса в мессенджере о ситуации.

— Конечно, все были в шоке. Дети писали, я плакала. И дети, наверное, плакали. У меня десятый класс. Это детки, в которых я очень много вложила, поэтому мне в этой ситуации жаль только детей. Не скажу, что для меня лично увольнение стало какой-то трагедией, но детей реально жалко, — объяснила педагог.

По словам Татьяны Николаевны, пока у нее в планах набраться сил и уделить время огороду на даче:

— Уже приходят предложения по трудоустройству, но мне пока нужно от этой ситуации отойти морально. А потом, конечно, что-то буду делать. Может, буду заниматься с детьми онлайн.