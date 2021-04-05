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В Беларуси 40 студентов и учащихся проходят по уголовным делам. Что о них известно
05.04.2021 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
О задержаниях студентов и приговорах, вынесенных им, пишется немало. Но единичные новости тонут в потоке происходящего. Сколько же всего молодых людей в Беларуси, которые проходят по уголовным делам в связи с выборами 2020 года? Организация «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» (ЗБС)
Из 40 фигурантов дел 14 остаются непубличными: родственники задержанных не хотят использовать свои данные для публикаций. Однако редакции TUT.BY они известны.
Самое громкое «дело студентов»: массовые задержания 12 ноября, общая на всех статья
Об этом деле мы уже
Подробнее об этих студентах (нажмите, чтобы развернуть)
Яне Оробейко, 20 лет, свой день рождения встретила за решеткой. Девушка — студентка 3-го курса факультета эстетического образования БГПУ. В школе участвовала в районных и областных олимпиадах. До своего задержания ходила на суды к знакомым, рисовала и отправляла открытки заключенным.
Касе Будько 19, и она родом из Гродно. Девушка любит рисовать. До задержания ее не раз вызывали на беседы с администрацией вуза. В Минске девушка жила вместе с дедушкой и бабушкой — именно им 12 ноября позвонили соседи и сообщили, что к ним в квартиру пытаются попасть неизвестные.
Анастасия Булыбенко в группе была старостой, училась в БНТУ. До задержания жила с мамой и помогала ей оплачивать коммунальные услуги со стипендии, вместе они создавали семейные традиции вроде просмотра мультиков по выходным. Девушка любит графику и в письмах часто присылает ею созданные мандалы.
Виктория Гранковская до отчисления училась на 4-м курсе архитектурного факультета БНТУ, была старостой группы. До учебы в вузе девушка окончила колледж, отработала год по распределению в Дятловской школе искусств. Викторию с братом воспитывала бабушка, родом она из Гродненской области.
Мария Каленик — студентка Академии искусств, изучала дизайн. Из интересов — делать маникюр и готовить. В письмах родственникам пишет, что ни о чем не жалеет и осталась верна своим ценностям.
Ксения Сыромолот училась на 4-м курсе факультета философии и социальных наук БГУ. Девушка была пресс-секретарем ЗБС, волонтером лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». Только в конце февраля адвокат девушки начал знакомиться с ее делом — по информации ЗБС, оно насчитывает 36 томов.
Егор Канецкий — выпускник областного лицея, пятикурсник биофака БГУ и активист «Свободного профсоюза БГУ». В своих письмах из-под стражи остается на позитиве и не жалуется на условия содержания.
Глеб Фицнер учился на 4-м курсе иняза, был единственным парнем в группе. До этого окончил 24-ю минскую гимназию. Интересовался темой финансов и экономики. Глеб — участник движения «МГЛУ за Свободу», неравнодушен к теме политики и происходящему в стране.
Илья Трахтенберг учился на 2-м курсе мехмата БГУ, пока его не отчислили. Играет в «Что? Где? Когда?», участник инициативной группы своего факультета. До задержания Илья рассказывал журналистам, что не скрывал свое участие в акциях от администрации, ведь считал, что закон он не нарушает и прилежно учится.
Татьяна Екельчик тоже училась на мехмате БГУ. За свое участие в акциях не раз писала в вузе объяснительные, ей выносили предупреждения, звонили родителям. После задержания девушки обыск провели даже в доме ее семьи, где Татьяна проживала ранее.
С тех пор дома молодые люди не появились. Они стали подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Сначала всем назначили двухмесячный срок содержания под стражей, по их истечении стали продлевать. Каждому по-разному — кому-то на месяц, кому-то на два, но суть одинакова: на улице апрель, а студенты
Другие четверо проходят по статье 293 (но не только)
Студенту факультета маркетинга и логистики БГЭУ Никите Литвиненко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки). По этой статье ему может грозить до 8 лет лишения свободы.
Сперва Литвиненко задержали за участие в воскресной акции протеста 13 сентября и дали 15 суток. Но по их истечении на свободу молодой человек не вышел: его сразу же задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу. 15 февраля 2021 года студент
Еще один студент, которому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса, — 17-летний учащийся Люблинского университета, Давид Збаранский. Его задержали 30 ноября, когда парень вернулся из Польши домой.
Дело возбуждено в связи с
Студенту ЕГУ Акихире Гаевскому-Ханаде к ч. 2 ст. 293 «добавили» еще ч. 2 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней). Акихиро — сын сотрудницы японского посольства и белоруса, тренера по карате. Молодой человек — активист анархистского движения, ранее учился в БГУ, но потом сменил вуз на ЕГУ.
Парня задержали на автозаправке еще 12 августа, с тех пор он под стражей. Сперва Гаевскому-Ханаде предъявили обвинение по «Массовым беспорядкам», но 28 января предъявили и второе — по ч. 2 ст. 285 УК РБ.
Но больше всего обвинений предъявили студентке ЕГУ Марфе Рабковой. Во-первых, речь идет о ч. 3 ст. 293 — это «обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках». Во-вторых, ее подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 285 и ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды к власти группой невыясненных лиц) УК РБ. Предъявленные обвинения позволяют держать девушку под стражей до суда 18 месяцев, а возможное наказание — до 12 лет лишения свободы.
Об истории Марфы Рабковой известно достаточно много. Ее задержали вечером 17 сентября в Минске. Девушка была координатором волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».
— Почему Маша? Она участвовала в кампании «Правозащитники за честные выборы», контактировала с независимыми наблюдателями, в кампании было зарегистрировано 1,5 тысячи человек, которые нервировали систему, — перечислял муж девушки Вадим Жеромский. — А уже после выборов Маша документировала пытки. Как раз на момент 17 сентября было задокументировано 450 фактов пыток над людьми, шли разговоры о том, чтобы на международном уровне приравнять это к геноциду — все это злило власть, поэтому одно на одно наложилось и так произошло.
Еще два дела: клевета и подготовка нарушающих порядок действий
Студенту 4-го курса БГМУ Владиславу Мартиновичу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Задержали молодого человека 19 ноября. Студент
Дело о «Клевете» (ст. 188 УК РБ) завели на 18-летнего учащегося Молодечненского торгово-экономического колледжа Алексея Крентя,
Десять учащихся уже осуждены
Отметим, что на самом деле осужденных больше: среди них тоже есть люди, чьи родственники не хотят лишнего внимания. Есть молодые люди, получившие сроки даже больше перечисленных ниже.
Студент БГУ Евгений Калиновский: 4 года
Евгений Калиновский участвовал в акции протеста 14 июля — в тот день Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты. Парню предъявили обвинение по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Свою вину студент не признал.
На суде Калиновский заявлял, что общественный порядок не нарушал, насилие к сотрудникам милиции не применял. Свои действия он назвал попыткой пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны милиционеров.
Судья Максим Трусевич 16 января 2021-го
Студент БГУИР Артем Винокуров: 3 года
Третьекурсника Артема Винокурова судили за срыв занятий. Судья Марина Федорова
По версии следствия, студент действовал с неустановленной группой лиц 26 октября 2020 года, организовывая и принимая участие в действиях, нарушающих общественный порядок. Все это — с целью срыва учебного процесса. Это и агитацию студентов покинуть занятия гособвинитель назвал «частичным срывом занятий и недополучением знаний студентами».
Сам Артем Винокуров признал вину. Но декан факультета информационных технологий и управления,
Студент БНТУ Илья Бычковский: 2 года
Молодому человеку предъявлено обвинение по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). По ней можно получить до 6 лет лишения свободы.
По данным сайта dissidentby.com, Бычковского уже признали виновным и дали два года лишения свободы. Его обвинили в том, что он
Студент Института предпринимательской деятельности Виктор Актистов: 2,5 года
За день до нового, 2021 года, Актистов был признан виновным по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) судом Ленинского района. По версии обвинения, во время акции протеста 10 августа молодой человек применил насилие в отношении сотрудника ОМОН. Под стражей Актистов находится с 21 сентября 2020.
Виктор хотел отбить незнакомого парня от силовиков, чтобы того не задержали. В результате молодой человек нанес омоновцу несколько ударов. Того признали потерпевшим, но кто он, общественность так и не узнала: на суде его анкетные данные изменили «в целях безопасности». Из травм силовик получил ссадины на лбу, его страдания, оцененные в 2000 рублей, семья Актистова возместила. Сам студент на суде пояснил, что наносил удары, опасаясь за судьбу задержанного, так как уже был в курсе произошедшего в ночь с 9 на 10 августа.
Судья Марина Запасник назначила Актистову наказание в виде 2,5 года колонии в условиях общего режима.
Учащиеся колледжа сферы обслуживания София Малашевич и Тихон Клюкач: 2 и 1,5 года соответственно
Молодые люди участвовали в акции протеста у Дворца независимости. По версии гособвинителя, Клюкач и Малашевич
Отдельно Софии предъявили обвинение в хулиганстве: девушка нанесла «вульгарные надписи на заградительных щитах», принадлежавших воинской части. Ущерб учащаяся колледжа погасила до суда. Кроме этого, Софии предъявили еще одно обвинение — об оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок). По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью и желала представить Лукашенко в унизительном положении в глазах общественности.
Студент БГУИР Алексей Мочалов: 1,5 года «домашней химии»
Алексей Мочалов — студент второго курса, сейчас ему 20 лет. Парень работает программистом на полставки и успевает учиться на очном отделении. Ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.
В ночь с 8 на 9 ноября студент отправил сообщение в районный чат «Домбровка-5». В тексте содержалась фамилия начальника одного из управлений ГУБОПиК МВД. Уже 25 ноября к Мочалову пришли с обыском сотрудники этого же подразделения и завели уголовное дело по ст. 369 (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса.
Молодой человек полностью признал свою вину, а также возместил причиненный моральный вред. Сотрудник ГУБОПиК оценил его в 2 тысячи рублей и попросил перечислить деньги на счет Белорусского детского хосписа. Судья Алена Бушева удовлетворила запрос гособвинителя Павла Попкова и
«Дело 10 августа» и самый жесткий приговор — 4,5 года усиленного режима
Трое молодых людей, в отличие от Давида Збаранского, уже осуждены по делу в связи с массовыми беспорядками в Бресте 10 августа 2020 года.
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Судья Московского района Бреста Вера Филоник признала всех фигурантов (в том числе несовершеннолетних) виновными в участии в массовых беспорядках. Самый жестокий приговор получил Илья Мигно — второкурсник брестского политеха. Его на 4,5 года отправили в колонию усиленного режима. Несовершеннолетние Денис Хазей и Сергей Гацкевич поехали на три года в воспитательную колонию.
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