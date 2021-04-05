В Беларуси 40 студентов и учащихся проходят по уголовным делам. Что о них известно

Источник материала: Tut.by

О задержаниях студентов и приговорах, вынесенных им, пишется немало. Но единичные новости тонут в потоке происходящего. Сколько же всего молодых людей в Беларуси, которые проходят по уголовным делам в связи с выборами 2020 года? Организация «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» (ЗБС) собрала такую информацию . Мы добавили данные от лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» и других открытых источников. Всего фамилий оказалось 40. TUT.BY рассказывает, по каким делам проходят все эти молодые люди и кто они.

Из 40 фигурантов дел 14 остаются непубличными: родственники задержанных не хотят использовать свои данные для публикаций. Однако редакции TUT.BY они известны.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самое громкое «дело студентов»: массовые задержания 12 ноября, общая на всех статья

Об этом деле мы уже писали . В четверг, 12 ноября, к нескольким студентам пришли с обыском, их увезли силовики. Это студентки БГПУ Яна Оробейко и Кася Будько, студент МГЛУ Глеб Фицнер, отчисленные студентки БНТУ Анастасия Булыбенко и Виктория Гранковская, студентка БГАИ Мария Каленик, студенты БГУ Ксения Сыромолот, Егор Канецкий и Илья Трахтенберг (его отчислили незадолго до задержания). Через две недели, 26 ноября, задержали также студентку БГУ Татьяну Екельчик. Всего десять студентов.

Подробнее об этих студентах (нажмите, чтобы развернуть) Яне Оробейко, 20 лет, свой день рождения встретила за решеткой. Девушка — студентка 3-го курса факультета эстетического образования БГПУ. В школе участвовала в районных и областных олимпиадах. До своего задержания ходила на суды к знакомым, рисовала и отправляла открытки заключенным. Касе Будько 19, и она родом из Гродно. Девушка любит рисовать. До задержания ее не раз вызывали на беседы с администрацией вуза. В Минске девушка жила вместе с дедушкой и бабушкой — именно им 12 ноября позвонили соседи и сообщили, что к ним в квартиру пытаются попасть неизвестные.

Яна Оробейко и Кася Будько. Фото: dumka.me / spring96.org Анастасия Булыбенко в группе была старостой, училась в БНТУ. До задержания жила с мамой и помогала ей оплачивать коммунальные услуги со стипендии, вместе они создавали семейные традиции вроде просмотра мультиков по выходным. Девушка любит графику и в письмах часто присылает ею созданные мандалы. Виктория Гранковская до отчисления училась на 4-м курсе архитектурного факультета БНТУ, была старостой группы. До учебы в вузе девушка окончила колледж, отработала год по распределению в Дятловской школе искусств. Викторию с братом воспитывала бабушка, родом она из Гродненской области.

Анастасия Булыбенко и Виктория Гранковская. Фото: spring96.org Мария Каленик — студентка Академии искусств, изучала дизайн. Из интересов — делать маникюр и готовить. В письмах родственникам пишет, что ни о чем не жалеет и осталась верна своим ценностям. Ксения Сыромолот училась на 4-м курсе факультета философии и социальных наук БГУ. Девушка была пресс-секретарем ЗБС, волонтером лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». Только в конце февраля адвокат девушки начал знакомиться с ее делом — по информации ЗБС, оно насчитывает 36 томов.

Мария Каленик и Ксения Сыромолот. Фото: spring96.org Егор Канецкий — выпускник областного лицея, пятикурсник биофака БГУ и активист «Свободного профсоюза БГУ». В своих письмах из-под стражи остается на позитиве и не жалуется на условия содержания. Глеб Фицнер учился на 4-м курсе иняза, был единственным парнем в группе. До этого окончил 24-ю минскую гимназию. Интересовался темой финансов и экономики. Глеб — участник движения «МГЛУ за Свободу», неравнодушен к теме политики и происходящему в стране.

Егор Канецкий и Глеб Фицнер. Фото: ЗБС / spring96.org Илья Трахтенберг учился на 2-м курсе мехмата БГУ, пока его не отчислили. Играет в «Что? Где? Когда?», участник инициативной группы своего факультета. До задержания Илья рассказывал журналистам, что не скрывал свое участие в акциях от администрации, ведь считал, что закон он не нарушает и прилежно учится. Татьяна Екельчик тоже училась на мехмате БГУ. За свое участие в акциях не раз писала в вузе объяснительные, ей выносили предупреждения, звонили родителям. После задержания девушки обыск провели даже в доме ее семьи, где Татьяна проживала ранее.

Илья Трахтенберг и Татьяна Екельчик. Фото: spring96.org

С тех пор дома молодые люди не появились. Они стали подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Сначала всем назначили двухмесячный срок содержания под стражей, по их истечении стали продлевать. Каждому по-разному — кому-то на месяц, кому-то на два, но суть одинакова: на улице апрель, а студенты готовятся к суду . Его дату, скорее всего, назовут уже скоро, так как следствие окончено.

Другие четверо проходят по статье 293 (но не только)

Никита Литвиненко. Фото: spring96.org

Студенту факультета маркетинга и логистики БГЭУ Никите Литвиненко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки). По этой статье ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Сперва Литвиненко задержали за участие в воскресной акции протеста 13 сентября и дали 15 суток. Но по их истечении на свободу молодой человек не вышел: его сразу же задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу. 15 февраля 2021 года студент был признан политзаключенным.

Еще один студент, которому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса, — 17-летний учащийся Люблинского университета, Давид Збаранский. Его задержали 30 ноября, когда парень вернулся из Польши домой.



Давид Збаранский. Фото: spring96.org

Дело возбуждено в связи с массовыми беспорядками в Бресте 10 августа 2020 года. Мать молодого человека рассказывала журналистам «Белсата», что «от сына требовали: признавайся и сдавай всех или не выйдешь теперь отсюда и сядешь на 8 лет». Из-за того, что Збаранский был под стражей, он не смог сдать сессию в университете и его исключили. Кроме этого, есть молодые люди, кому уже огласили приговор по делу в связи с 10 августа в Бресте. (О них мы расскажем чуть ниже. — Прим. TUT.BY.)

Акихиро Гаевский-Ханада. Фото: «Наша Ніва»

Студенту ЕГУ Акихире Гаевскому-Ханаде к ч. 2 ст. 293 «добавили» еще ч. 2 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней). Акихиро — сын сотрудницы японского посольства и белоруса, тренера по карате. Молодой человек — активист анархистского движения, ранее учился в БГУ, но потом сменил вуз на ЕГУ.

Парня задержали на автозаправке еще 12 августа, с тех пор он под стражей. Сперва Гаевскому-Ханаде предъявили обвинение по «Массовым беспорядкам», но 28 января предъявили и второе — по ч. 2 ст. 285 УК РБ.

Марфа Рабкова. Фото: spring96.org

Но больше всего обвинений предъявили студентке ЕГУ Марфе Рабковой. Во-первых, речь идет о ч. 3 ст. 293 — это «обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках». Во-вторых, ее подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 285 и ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды к власти группой невыясненных лиц) УК РБ. Предъявленные обвинения позволяют держать девушку под стражей до суда 18 месяцев, а возможное наказание — до 12 лет лишения свободы.

Об истории Марфы Рабковой известно достаточно много. Ее задержали вечером 17 сентября в Минске. Девушка была координатором волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

— Почему Маша? Она участвовала в кампании «Правозащитники за честные выборы», контактировала с независимыми наблюдателями, в кампании было зарегистрировано 1,5 тысячи человек, которые нервировали систему, — перечислял муж девушки Вадим Жеромский. — А уже после выборов Маша документировала пытки. Как раз на момент 17 сентября было задокументировано 450 фактов пыток над людьми, шли разговоры о том, чтобы на международном уровне приравнять это к геноциду — все это злило власть, поэтому одно на одно наложилось и так произошло.

Еще два дела: клевета и подготовка нарушающих порядок действий

Студенту 4-го курса БГМУ Владиславу Мартиновичу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Владислав Мартинович. Фото: spring96.org

Задержали молодого человека 19 ноября. Студент признался в видео МВД, что был администратором телеграм-канала «Белые халаты» и чата «Медики и волонтеры». Кроме этого, ведомство сообщило: «В результате осмотра изъятой техники [Мартиновича] установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности».

Дело о «Клевете» (ст. 188 УК РБ) завели на 18-летнего учащегося Молодечненского торгово-экономического колледжа Алексея Крентя, сообщает «Медиазона». Парень администрировал телеграм-канал в городе Молодечно. Пришли к Крентю 19 декабря, после обыска и изъятия техники его отвезли в Вилейский РОВД, где записали его признание на видео. По словам задержанного, он дал милиционерам несколько комбинаций паролей и логинов от аккаунта, но когда им удалось зайти, они уже были очищены. После этого Крентя отпустили и он уехал за границу.

Десять учащихся уже осуждены

Отметим, что на самом деле осужденных больше: среди них тоже есть люди, чьи родственники не хотят лишнего внимания. Есть молодые люди, получившие сроки даже больше перечисленных ниже.

Студент БГУ Евгений Калиновский: 4 года

Евгений Калиновский участвовал в акции протеста 14 июля — в тот день Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты. Парню предъявили обвинение по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Свою вину студент не признал.



Евгений Калиновский. Фото: spring96.org

На суде Калиновский заявлял, что общественный порядок не нарушал, насилие к сотрудникам милиции не применял. Свои действия он назвал попыткой пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны милиционеров.

Судья Максим Трусевич 16 января 2021-го приговорил 22-летнего студента к 4 годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Калиновского обязали выплатить двум пострадавшим сотрудникам ОМОН компенсацию в размере 2500 рублей.

Студент БГУИР Артем Винокуров: 3 года

Третьекурсника Артема Винокурова судили за срыв занятий. Судья Марина Федорова признала его виновным по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).



Артем Винокуров. Фото: TUT.BY

По версии следствия, студент действовал с неустановленной группой лиц 26 октября 2020 года, организовывая и принимая участие в действиях, нарушающих общественный порядок. Все это — с целью срыва учебного процесса. Это и агитацию студентов покинуть занятия гособвинитель назвал «частичным срывом занятий и недополучением знаний студентами».

Сам Артем Винокуров признал вину. Но декан факультета информационных технологий и управления, выступивший на суде, отмечал: вряд ли действия Винокурова подпадают под определение «срыв занятий».

Студент БНТУ Илья Бычковский: 2 года

Молодому человеку предъявлено обвинение по ст. 364 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). По ней можно получить до 6 лет лишения свободы.

По данным сайта dissidentby.com, Бычковского уже признали виновным и дали два года лишения свободы. Его обвинили в том, что он ударил омоновца по лицу.

Студент Института предпринимательской деятельности Виктор Актистов: 2,5 года

За день до нового, 2021 года, Актистов был признан виновным по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) судом Ленинского района. По версии обвинения, во время акции протеста 10 августа молодой человек применил насилие в отношении сотрудника ОМОН. Под стражей Актистов находится с 21 сентября 2020.



Виктор Актистов. Фото из личного архива, было предоставлено редакции «Белсата»

Виктор хотел отбить незнакомого парня от силовиков, чтобы того не задержали. В результате молодой человек нанес омоновцу несколько ударов. Того признали потерпевшим, но кто он, общественность так и не узнала: на суде его анкетные данные изменили «в целях безопасности». Из травм силовик получил ссадины на лбу, его страдания, оцененные в 2000 рублей, семья Актистова возместила. Сам студент на суде пояснил, что наносил удары, опасаясь за судьбу задержанного, так как уже был в курсе произошедшего в ночь с 9 на 10 августа.

Судья Марина Запасник назначила Актистову наказание в виде 2,5 года колонии в условиях общего режима.

Учащиеся колледжа сферы обслуживания София Малашевич и Тихон Клюкач: 2 и 1,5 года соответственно

Молодые люди участвовали в акции протеста у Дворца независимости. По версии гособвинителя, Клюкач и Малашевич двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны, тем самым совершили преступление по ч. 1 ст. 342 УК.



София Малашевич. Фото: "Наша Нiва"

Отдельно Софии предъявили обвинение в хулиганстве: девушка нанесла «вульгарные надписи на заградительных щитах», принадлежавших воинской части. Ущерб учащаяся колледжа погасила до суда. Кроме этого, Софии предъявили еще одно обвинение — об оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок). По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью и желала представить Лукашенко в унизительном положении в глазах общественности.

Студент БГУИР Алексей Мочалов: 1,5 года «домашней химии»

Алексей Мочалов — студент второго курса, сейчас ему 20 лет. Парень работает программистом на полставки и успевает учиться на очном отделении. Ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

В ночь с 8 на 9 ноября студент отправил сообщение в районный чат «Домбровка-5». В тексте содержалась фамилия начальника одного из управлений ГУБОПиК МВД. Уже 25 ноября к Мочалову пришли с обыском сотрудники этого же подразделения и завели уголовное дело по ст. 369 (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса.

Молодой человек полностью признал свою вину, а также возместил причиненный моральный вред. Сотрудник ГУБОПиК оценил его в 2 тысячи рублей и попросил перечислить деньги на счет Белорусского детского хосписа. Судья Алена Бушева удовлетворила запрос гособвинителя Павла Попкова и признала Мочалова виновным.

«Дело 10 августа» и самый жесткий приговор — 4,5 года усиленного режима

Трое молодых людей, в отличие от Давида Збаранского, уже осуждены по делу в связи с массовыми беспорядками в Бресте 10 августа 2020 года.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», студент Брестского политехнического университета Илья Мигно, учащийся сельскохозяйственного профессионально-технического колледжа в Высоком Денис Хазей и 11-классник Сергей Гацкевич проходили обвиняемыми по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса.



Илья Мигно. Фото: spring96.org

Судья Московского района Бреста Вера Филоник признала всех фигурантов (в том числе несовершеннолетних) виновными в участии в массовых беспорядках. Самый жестокий приговор получил Илья Мигно — второкурсник брестского политеха. Его на 4,5 года отправили в колонию усиленного режима. Несовершеннолетние Денис Хазей и Сергей Гацкевич поехали на три года в воспитательную колонию.