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Команда Минской области "Горизонт" - чемпион Европейской женской баскетбольной лиги

05.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Горизонт" - чемпион Европейской женской баскетбольной лиги. Команда Минской области такой титул завоевала впервые. Престижный международный турнир "Финал четырех" собрал в Молодечно команды из России, Беларуси, Украины и Латвии. В полуфинале "Горизонт" выиграл у украинского "Прометея" со счетом 73:84, а в финальном матче вице-чемпионки Беларуси получили победу над российской командой "Ника". Встреча завершилась со счетом 70:60.

"Горизонт" принимает участие с самого начала престижного турнира, с сезона 2015-2016. До этой победы лучшим результатом для вице-чемпионок Беларуси было 5-е место.

 
 
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"Горизонт" - чемпион Европейской женской баскетбольной лиги. Команда Минской области такой титул завоевала впервые. Престижный международный турнир "Финал...
 
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