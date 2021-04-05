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Вилейский краеведческий музей запускает патриотический проект для подростков "Есть такая профессия - Родину защищать". Для школьников средних классов организуют музейные занятия. Особенность проекта - совмещение наглядных экспозиций, артефактов, кинохроники военных лет с современными интернет-программами, приключенческими квестами и тестами. Дети будут участвовать в играх, квизах, отвечать на тематические вопросы в своих гаджетах на онлайн-площадке.

Музейные занятия будут проходить для школьников Вилейского района несколько раз в месяц. Ко Дню Победы краеведы и историки готовят особенный урок памяти.