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Сотрудники ГАИ дежурят возле школ столицы

05.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

14 ДТП с участием детей зарегистрировали с начала года в Минской области. В результате травмировано 16 несовершеннолетних, из них 6 - пешеходы. Для уменьшения аварийности с наступлением новой учебной четверти экипажи дорожной милиции контролируют пешеходные переходы возле школ и гимназий. Во время профилактической акции "Берегите детей!" инспекторы ГАИ обращают внимание и на автомобилистов. Проверяют выполнение правил проезда пешеходных переходов, а также перевозки пассажиров. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в учреждениях образования столицы пройдут дополнительные занятия по изучению дорожной азбуки. Дежурство около школ и гимназий будет продолжаться до конца недели.

 
 
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14 ДТП с участием детей зарегистрировали с начала года в Минской области. В результате травмировано 16 несовершеннолетних, из них 6 - пешеходы. Для уменьшения...
 
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