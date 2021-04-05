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Прогноз погоды на 6 апреля
05.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.
6 апреля в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погоду в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт. 6 апреля в отдельных районах республики ожидается...
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