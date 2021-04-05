Политзаключенных ставят на учет в СИЗО. Чем это грозит?

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько человек, признанных правозащитниками политзаключенными, которые находятся в СИЗО, поставили на профилактический учет. Теперь из камеры их выводят с наручниками за спиной, вызывают на профилактические беседы. Известно, что такие особые условия у активиста Николая Дедка, медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной, журналиста «Белсата» Катерины Андреевой.



СИЗО № 1 в Минске, в народе известное, как Володарка. Здесь содержатся многие политзаключенные. Фото: TUT.BY

Активиста Николая Дедка поставили на профилактический учет 4 марта, такое решение приняла комиссия под председательством начальника СИЗО № 1 Андрея Цедрика. Политзаключенный якобы организовывает акции, нарушающие порядок. Администрация считает, что Дедок склонен к насилию в отношении сотрудников СИЗО и захвату заложников, а также к экстремизму и другим деструктивным действиям. Напомним, активиста задержали 12 ноября 2020 года. В МВД заявили, что в квартире, где он находился, нашли крупные суммы денег, карточки, коктейли Молотова и листовки. Обвиняемый через адвоката передал, что был жестоко избит. По данному факту защита ходатайствовала о проведении медицинской экспертизы, ее результаты неизвестны (адвокаты дали подписку о неразглашении по делу).



Николай Дедок. Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

Дедка обвиняют по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи сети Интернет) и ст. 295−3 УК (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).



Андрей Александров. Фото: пресс-служба БАЖ

Также на профилактический учет в СИЗО № 1 поставили медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину. Они были задержаны 12 января по подозрению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 2 ст. 342 УК), а именно — в финансировании протестов. Как сообщали в МВД, Александров получал из-за рубежа деньги от фонда BY_help и оплачивал протестующим штрафы, Ирина ему в этом помогала. Правоохранители заявляли, что таким образом было оплачено более 250 штрафов.

Особые условия были созданы в СИЗО, правда уже в Жодино, для журналиста "Белсата" Катерины Андреевой, которую приговорили к двум годам лишения свободы за стрим с «Площади перемен», где проходила акция памяти Романа Бондаренко. Следствие трактовало это как активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и суд с этим согласился. Журналистка вину не признала, заявила, что расценивает приговор как преследование за профессиональную работу. Вместе с ней по делу проходила оператор телеканала, ей тоже присудили два года колонии.



Катерина Андреева в суде. Фото: TUT.BY

В чем выражается профилактический учет, на который поставили политзаключенных? На дверях камеры висит карточка, указывающая на особый статус такого обвиняемого. При выходе из камеры (на прогулку, посещение врача, встречу с адвокатом, следователем или родственниками, в душ, а также дважды на утренней и вечерней проверке) обвиняемым руки за спиной сковывают наручниками. В самой камере определено особое место, где человек обязан находиться в момент, когда заходит сотрудник СИЗО. Также предусмотрен вызов на профилактические беседы. Информация о постановке на учет передается и в суд, и потом при отправке в колонию.

— Все документы, которые касаются деятельности администрации пенитенциарных учреждений в связи с постановкой на специальный учет, покрыты тайной, то есть это не открытые документы, мы не можем посмотреть исчерпывающий список обязанностей у людей, поставленных на этот учет, и прав сотрудников СИЗО в этой связи, — говорит юрист Павел Сапелко.

Ранее сведений о постановке на учет во время нахождения в СИЗО правозащитникам практически не поступало, отмечает собеседник. Были данные уже от осужденных, которые отбывали наказание в колониях и тюрьмах.

— В колониях с поставленными на учет по так называемым экстремистским основаниям проводят дополнительные мероприятия воспитательного характера, предписывают им периодически отмечаться на посту, выделяют спальное место, скажем прямо, в неудобных местах, то есть всячески пытаются осложнить условия содержания, — продолжает Сапелко. — Считаю, такие меры в отношении обвиняемых, которые до суда находятся в СИЗО, неуместны. Задача заключения под стражу — обеспечить, чтобы человек не препятствовал следствию, не скрылся от уголовного преследования, не продолжал совершать преступления и явился в суд. Если само по себе его поведение не свидетельствует об опасности, то есть человек не пытается сбежать, не конфликтует с сокамерниками и представителями администрации, то какие могут быть учеты, какую воспитательную работу можно с ним вести, если он еще не признан судом виновным в совершении преступления? Нет оснований для реагирования на его убеждения, предыдущий опыт.

Юрист обращает внимание, что политзаключенных и ранее ставили на такой учет, правда это происходило уже на этапе отбытия наказания, причем на учет ставили даже тех, у кого не было проступков и взысканий.

Важный момент: администрация СИЗО предоставляет характеристику на каждого обвиняемого, содержащегося под стражей.

— Информация о постановке на учет в документах будет отражена. И судом это должно быть учтено при вынесении приговора. Также такая информация передается в учреждение, где человек будет отбывать наказание. Не исключено, что и там его поставят на учет, в том числе базируясь на данных СИЗО, — поясняет юрист. — Необоснованная постановка на учет, тем более на этапе, когда человек еще не осужден и не нарушает закон и правила содержания, является рычагом давления со стороны администрации. И что самое печальное, обжаловать постановку на специальный учет невозможно. По делу одного из политзаключенных пришел ответ, что жалоба не подлежит рассмотрению в суде.