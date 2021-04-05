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Политзаключенных ставят на учет в СИЗО. Чем это грозит?
05.04.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу несколько человек, признанных правозащитниками политзаключенными, которые находятся в СИЗО, поставили на профилактический учет. Теперь из камеры их выводят с наручниками за спиной, вызывают на профилактические беседы. Известно, что такие особые условия у активиста Николая Дедка, медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной, журналиста «Белсата» Катерины Андреевой.
Активиста Николая Дедка
Дедка обвиняют по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси при помощи сети Интернет) и ст. 295−3 УК (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).
Также на профилактический учет в СИЗО № 1
Особые условия
В чем выражается профилактический учет, на который поставили политзаключенных? На дверях камеры висит карточка, указывающая на особый статус такого обвиняемого. При выходе из камеры (на прогулку, посещение врача, встречу с адвокатом, следователем или родственниками, в душ, а также дважды на утренней и вечерней проверке) обвиняемым руки за спиной сковывают наручниками. В самой камере определено особое место, где человек обязан находиться в момент, когда заходит сотрудник СИЗО. Также предусмотрен вызов на профилактические беседы. Информация о постановке на учет передается и в суд, и потом при отправке в колонию.
— Все документы, которые касаются деятельности администрации пенитенциарных учреждений в связи с постановкой на специальный учет, покрыты тайной, то есть это не открытые документы, мы не можем посмотреть исчерпывающий список обязанностей у людей, поставленных на этот учет, и прав сотрудников СИЗО в этой связи, — говорит юрист Павел Сапелко.
Ранее сведений о постановке на учет во время нахождения в СИЗО правозащитникам практически не поступало, отмечает собеседник. Были данные уже от осужденных, которые отбывали наказание в колониях и тюрьмах.
— В колониях с поставленными на учет по так называемым экстремистским основаниям проводят дополнительные мероприятия воспитательного характера, предписывают им периодически отмечаться на посту, выделяют спальное место, скажем прямо, в неудобных местах, то есть всячески пытаются осложнить условия содержания, — продолжает Сапелко. — Считаю, такие меры в отношении обвиняемых, которые до суда находятся в СИЗО, неуместны. Задача заключения под стражу — обеспечить, чтобы человек не препятствовал следствию, не скрылся от уголовного преследования, не продолжал совершать преступления и явился в суд. Если само по себе его поведение не свидетельствует об опасности, то есть человек не пытается сбежать, не конфликтует с сокамерниками и представителями администрации, то какие могут быть учеты, какую воспитательную работу можно с ним вести, если он еще не признан судом виновным в совершении преступления? Нет оснований для реагирования на его убеждения, предыдущий опыт.
Юрист обращает внимание, что политзаключенных и ранее ставили на такой учет, правда это происходило уже на этапе отбытия наказания, причем на учет ставили даже тех, у кого не было проступков и взысканий.
Важный момент: администрация СИЗО предоставляет характеристику на каждого обвиняемого, содержащегося под стражей.
— Информация о постановке на учет в документах будет отражена. И судом это должно быть учтено при вынесении приговора. Также такая информация передается в учреждение, где человек будет отбывать наказание. Не исключено, что и там его поставят на учет, в том числе базируясь на данных СИЗО, — поясняет юрист. — Необоснованная постановка на учет, тем более на этапе, когда человек еще не осужден и не нарушает закон и правила содержания, является рычагом давления со стороны администрации. И что самое печальное, обжаловать постановку на специальный учет невозможно. По делу одного из политзаключенных пришел ответ, что жалоба не подлежит рассмотрению в суде.
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Что самое печальное, обжаловать постановку на специальный учет невозможно, пояснил TUT.BY юрист.
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