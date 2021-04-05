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Журналистка дала комментарий телеканалу - суд в Могилеве посчитал, что она «незаконно изготовила продукцию СМИ»

05.04.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевскую журналистку Алину Скребунову осудили за интервью, которое она дала польскому телеканалу «Белсат» после обыска в ее квартире. Сотрудники милиции посчитали интервью «продукцией СМИ», судья Ольга Кравченко с ними согласилась — и оштрафовала независимую журналистку Алину Скребунову на 870 рублей. Причем судила ее заочно.


Скриншот: БАЖ

Напомним, дело рассматривалось в суде Октябрьского района Могилева. Судья Ольга Кравченко приняла после доработки составленный майором милиции Василием Корниенко в отношении Алины Скребуновой протокол. В нем в итоге указали, какую именно незаконную продукцию СМИ изготовила Скребунова, по мнению милиции.

Оказалось, изготовлением продукции СМИ в милиции посчитали интервью длительностью около минуты, которое Алина дала в сюжете «Преследование журналистов в Могилеве» телеканалу «Белсат».

В интервью Скребунова рассказала про обыск, который провели силовики в ее квартире 5 марта, про изъятие техники.

Видео: «Белсат»

С 7 марта Скребунова находится за пределами Беларуси. Несмотря на это, только в марте журналистка была оштрафована десять раз по обвинению в незаконном изготовлении продукции СМИ (ч. 3 арт. 23.5 КоАП). Общая сумма штрафов составила 7540 рублей.

Очередной суд прошел заочно, Алину наказали максимально возможным по вмененной статье штрафом в размере 30 базовых величин, или 870 рублей. Постановление об этом журналистка получила по электронной почте.

— Я написала в суд ходатайство, в котором пояснила, что в данном случае 5 февраля я только ответила на вопросы журналиста, который со мной связался онлайн по видеосвязи, что я сама не вела никакой записи, а только ответила на вопросы другого журналиста. Написала, что у меня не было этого видео. Но тяжело оправдаться в такой дурацкой ситуации. Какие были доказательства с другой стороны, я не знаю, но не удивлюсь, если это был только принтскрин с моим лицом на телеканале «Белсат», — рассказала TUT.BY Алина Скребунова.

 
Теги: Могилев
 
 
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