Источник материала: Tut.by

27 марта в Пинске произошла драка с участием подростков. Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Сообщение о массовой драке возле университетского спорткомплекса поступило в Пинский ГОВД вечером 27 марта. Выяснилось, что две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке.

«В итоге одна группа покинула спорткомплекс раньше и дожидалась обидчиков на улице. Когда подростки вышли, на них напали. Избиение сняла на видео знакомая участников инцидента», — сказано в сообщении милиции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пинске компания подростков избила сверстников, а девушка сняла это на видео. Возбуждено дело Выяснилось, что две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке.

Причину своих действий подростки (пять школьников и один учащийся колледжа в возрасте от 14 до 17 лет) не пояснили. Следователи возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.