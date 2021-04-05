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В Пинске компания подростков избила сверстников, а девушка сняла это на видео. Возбуждено дело

05.04.2021 20:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 марта в Пинске произошла драка с участием подростков. Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Сообщение о массовой драке возле университетского спорткомплекса поступило в Пинский ГОВД вечером 27 марта. Выяснилось, что две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке.

«В итоге одна группа покинула спорткомплекс раньше и дожидалась обидчиков на улице. Когда подростки вышли, на них напали. Избиение сняла на видео знакомая участников инцидента», — сказано в сообщении милиции.

Причину своих действий подростки (пять школьников и один учащийся колледжа в возрасте от 14 до 17 лет) не пояснили. Следователи возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

 
 
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Выяснилось, что две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке.
 
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