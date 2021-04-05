На крыше офиса А1 в центре Минска будет огород: высадят огурцы и рукколу

Источник материала: Tut.by

На крыше главного офиса А1 в центре Минска разобьют огород. Там будут выращивать свежую зелень, овощи и ягоды, рассказали в компании.



Рендеры проекта. Изображения: предоставлены компанией А1

На здании центрального офиса компании А1 в районе Октябрьской площади (прописано по адресу Интернациональная, 36) озеленят кровлю.

На крыше планируют выращивать морковь, свеклу, томаты, огурцы, кабачки, перец и картофель, а также малину, клубнику, землянику и даже мини-арбузы. Мята, базилик, укроп, петрушка, салат, редис, шпинат, лук, рукола будут расти в шаговой доступности от офисов сотрудников. Уход за растениями поручат команде профессионалов, но при желании любой сотрудник сможет заняться возделыванием грядок. В компании отмечают, что при разработке огорода учитывали факторы, которые могут повлиять на урожай.









«А1гарод» на крыше задумали как дополнительную рабочую зону, а также место для отдыха на открытом воздухе для сотрудников и гостей офиса. Это может быть и площадкой для проведения мероприятий на тему экологии и не только.

— Делать такие зеленые крыши для офисов — это мировая практика и одно из самых популярных экологичных решений для современной архитектуры. Этим проектом мы продолжаем развивать концепцию создания «зеленого офиса» и создавать экологичное пространство для работы. Как распределять выращенный урожай — решат сами сотрудники, при помощи внутреннего онлайн-голосования, — отметили в А1.

Рассаду на крыше высадят 16 апреля, приурочат это ко дню рождения компании.



