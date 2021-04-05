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В результате ДТП никто не пострадал

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последствия ДТП с участием военной техники в Осиповичском районе будут устранены В военном ведомстве начата проверка по факту ДТП, произошедшего во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Военнослужащий...

В военном ведомстве начата проверка по факту ДТП,одной из воинских частей на полигон Гожский. Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района.Сегодня на месте происшествия уже работали военные специалисты. Они произвели расчеты, сделали необходимые замеры, обсудили с хозяевами детали восстановления пострадавшей части строения. По информации Минобороны, воинская часть полностью устранит повреждения. Работы начнутся уже в ближайшее время.