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Последствия ДТП с участием военной техники в Осиповичском районе будут устранены
05.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ военном ведомстве начата проверка по факту ДТП,
В результате ДТП никто не пострадалСегодня на месте происшествия уже работали военные специалисты. Они произвели расчеты, сделали необходимые замеры, обсудили с хозяевами детали восстановления пострадавшей части строения. По информации Минобороны, воинская часть полностью устранит повреждения. Работы начнутся уже в ближайшее время.
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В военном ведомстве начата проверка по факту ДТП, произошедшего во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Военнослужащий...
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