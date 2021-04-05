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Последствия ДТП с участием военной техники в Осиповичском районе будут устранены

05.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В военном ведомстве начата проверка по факту ДТП, произошедшего во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой,  на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района.

В результате ДТП никто не пострадал

Сегодня на месте происшествия уже работали военные специалисты. Они произвели расчеты, сделали необходимые замеры,  обсудили с хозяевами  детали восстановления пострадавшей части строения. По информации Минобороны, воинская часть полностью устранит повреждения. Работы начнутся уже в ближайшее время.

 
 
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В военном ведомстве начата проверка по факту ДТП, произошедшего во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Военнослужащий...
 
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