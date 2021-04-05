|
Депутаты проводят рейды по торговым объектам. На особом контроле продукты питания
05.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДепутаты продолжают проводить рейды по торговым объектам.
В марте наблюдали рост цен на некоторые овощи и фрукты, а также сезонное сокращение запасов белорусской плодоовощной продукции. В поле повышенного внимания сегодня товары из списка социально значимых. Напомним, с марта рост цен на них ограничен не более чем на 0,2 % в месяц.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)