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На особом контроле продукты питания

Все несоответствия отправляются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для реагирования

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты проводят рейды по торговым объектам. На особом контроле продукты питания Депутаты продолжают проводить рейды по торговым объектам. На особом контроле продукты питания В марте наблюдали рост цен на некоторые овощи и фрукты, а также...

Депутаты продолжают проводить рейды по торговым объектам.В марте наблюдали рост цен на некоторые овощи и фрукты, а также сезонное сокращение запасов белорусской плодоовощной продукции. В поле повышенного внимания сегодня товары из списка социально значимых. Напомним, с марта рост цен на них ограничен не более чем на 0,2 % в месяц.Рост цен на продукты питания - это общемировая тенденция. Пандемия и частые засухи нанесли удар по мировой экономике. Ценовой индекс Продовольственной организации ООН растет уже 9 месяцев подряд - приблизился к семилетнему максимуму. Так, только в феврале мировые цены на продукты питания подскочили почти на 2,5 % по сравнению с январем.