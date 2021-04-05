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Депутаты проводят рейды по торговым объектам. На особом контроле продукты питания

05.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Депутаты продолжают проводить рейды по торговым объектам.


На особом контроле  продукты питания

В марте наблюдали рост цен на некоторые овощи и фрукты, а также сезонное сокращение запасов белорусской плодоовощной продукции. В поле повышенного внимания сегодня  товары из списка социально значимых. Напомним, с марта рост цен на них ограничен  не более чем на 0,2  %  в месяц. 

Все несоответствия отправляются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для реагирования


Рост цен на продукты питания -  это общемировая тенденция. Пандемия и частые засухи  нанесли удар по мировой экономике. Ценовой индекс Продовольственной организации ООН растет уже 9 месяцев подряд - приблизился к семилетнему максимуму. Так, только в феврале мировые цены на продукты питания подскочили почти на 2,5  % по сравнению с январем. 

Мониторинг ценовой ситуации усиливается: дефицита товаров на полках магазинов не будет

Каждый факт необоснованного роста цен на лекарства будет рассмотрен в индивидуальном порядке
 
 
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Депутаты продолжают проводить рейды по торговым объектам. На особом контроле  продукты питания В марте наблюдали рост цен на некоторые овощи и фрукты, а также...
 
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