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Дело Белгазпромбанка: 1 690 000 $ - откат за положительное решение о сотрудничестве

05.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

1 690 000 $ - взятка, переданная Виктору Бабарико и его заму Дмитрию Кузьмичу  за сотрудничество только с одной фирмой  "Активлизинг"

В суде сегодня слушали показания представителя этой компании  Виктора Кобяка. Коммерсант рассказал, что взятки он передавал  с 2009 по 2020 год. Это было необходимое условие для эффективного сотрудничества его компании с банком. Деньги изначально перечислялись на счета созданной фирмы-кошелька, а затем и вовсе  передавал наличными. Фигурант также рассказал  о встрече с Бабарико, на которой бывший глава Белгазпромбанка поставил условие - продать 90 % уставного фонда компании Кобяка  за 2 тысячи долларов иностранной компании, подконтрольной Бабарико. Потратив эту символическую сумму и одновременно обеспечив "Активлизинг" выдачей кредитных ресурсов банка, в котором Бабарико являлся не владельцем, а должностным лицом, он получил откат, в 845 раз превышающий его собственные расходы. Напомним, что все фигуранты дела, за исключением экс-главы банка,  вину признали.
 
 
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1 690 000 $ - взятка, переданная Виктору Бабарико и его заму Дмитрию Кузьмичу  за сотрудничество только с одной фирмой  "Активлизинг" В суде сегодня слушали показания...
 
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