В Витебске ищут гостившего у родственников 34-летнего мужчину, который живет в Латвии

Источник материала: Tut.by

В Витебске 3 апреля пропал гостивший у родственников 34-летний мужчина, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Пропал 34-летний Олег Срыбник, который проживает в Риге (Латвия). Мужчина был в гостях у родственников в Витебске по адресу: пр-т Московский, д. 84. Ночью 3 апреля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.





Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы русые.

Особые приметы: небольшой шрам на левой брови, на правой ладони шрамы от ожога.

Был одет: куртка горчичного цвета, черные или темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят сообщить по телефонам: ПСО «Ангел» (Витебск) + 375 (33) 900−77−71 либо 102.