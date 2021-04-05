ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске ищут гостившего у родственников 34-летнего мужчину, который живет в Латвии

05.04.2021 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске 3 апреля пропал гостивший у родственников 34-летний мужчина, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Пропал 34-летний Олег Срыбник, который проживает в Риге (Латвия). Мужчина был в гостях у родственников в Витебске по адресу: пр-т Московский, д. 84. Ночью 3 апреля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.


Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы русые.

Особые приметы: небольшой шрам на левой брови, на правой ладони шрамы от ожога.

Был одет: куртка горчичного цвета, черные или темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят сообщить по телефонам: ПСО «Ангел» (Витебск) + 375 (33) 900−77−71 либо 102.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске 3 апреля пропал гостивший у родственников 34-летний мужчина, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
 
Новости дня
Новости общества
 
На крыше офиса А1 в центре Минска будет огород: высадят огурцы и рукколу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by