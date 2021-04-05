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Продукция предприятие "Гомельстройматериалы" используется при возведении комплекса Minsk World

05.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Один из лидеров рынка - предприятие "Гомельстройматериалы" после модернизации запустило две линии по производству минеральной ваты - это утеплитель, без которого не обойтись в строительстве. И сейчас компания наращивает поставки в столицу. Именно ее продукция используется при возведении крупнейшего в Европе многофункционального комплекса Minsk World.  Подробности - в следующем сюжете.

Строительные выставки не только демонстрация достижений, но и точки отсчета для новых проектов.

Известный и крупнейший в Беларуси застройщик "Дана Астра" и компания "Гомельстройматериалы" наметили новые перспективы сотрудничества

Это сотрудничество развивается год. За это время "Гомельстройматериалы" поставили около 40 тысяч кубометров теплоизоляционных плит из минеральной ваты на более чем пять миллионов рублей. Минеральная вата напрямую шла на строительные площадки многофункционального комплекса Minsk World. Набранные здесь темпы строительства требуют оперативных и точных поставок материалов и оборудования.

Продукция предприятие "Гомельстройматериалы" используется при возведении комплекса Minsk World


"Гомельстройматериалы" – одно из крупнейших специализированных предприятий в стране

Теплоизоляция - одно из основных направлений. Выпускают также кирпич и газобетон. Продукция сертифицирована по международным стандартам. На белорусском рынке у завода существенное преимущество. Цена ниже на 20 %, чем у импортеров. Минеральная вата из Гомеля будет применяться на новых объектах Minsk World.
Для застройщика завод поставляет широкую номенклатуру ваты плотностью от 50 до 200 килограммов на кубический метр. В основном это фасадные плиты, но есть также и кровельный утеплитель. Крупные партии снижают внутренние издержки предприятия.
Для застройщика белорусский поставщик качественного утеплителя - это надежность, еще это сотрудничество для работников, которые получают возможность участвовать в корпоративных программах покупки жилья в столичных комплексах. Они позволяют экономить при покупке квартир до 20 % стоимости. Успеха добиваются те, кто сотрудничают и инвестируют в производство, себя, недвижимость, а последнее, как показывает практика, - 100-процентная гарантия успеха.

В многофункциональном комплексе Minsk World стартовали продажи квартир в новом доме

 
Теги: Гомель
 
 
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Один из лидеров рынка - предприятие "Гомельстройматериалы" после модернизации запустило две линии по производству минеральной ваты - это утеплитель, без которого...
 
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