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В.Аристов о тотальном карантине и ухудшении эпидситуации в Украине

05.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не менее сложная ситуация в соседней Украине. Власти страны прежде еще не прибегали к настолько жестким мерам. Свое мнение об очередном локдауне и реальной эпидситуации нашему телеканалу высказал известный украинский инфекционист Вадим Аристов. 

Вадим Аристов, инфекционист, консультант по управлению изменениями (Украина): "У нас просто шквальные показатели заболеваемости, мы на прошлой неделе имели уже больше 20 тысяч в день. Это страшная цифра. У нас продолжают расти показатели смертности, порядка 400 смертей в день. И самое опасное из этого, что оно пока не останавливается, и мы даже не можем видеть полную картину, потому что у нас в среднем около 30 процентов положительных результатов.

Система тестирования, к сожалению, пока не справляется, она захлебывается
Вот сейчас в Киеве ввели суперужесточение, такого в принципе никогда не было и в прошлом году, сейчас это уже спецпропуска на транспорт, и сейчас речь идет про остановку всего того, что не является продуктовыми магазинами и банками".

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Не менее сложная ситуация в соседней Украине. Власти страны прежде еще не прибегали к настолько жестким мерам. Свое мнение об очередном локдауне и реальной...
 
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