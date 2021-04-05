|
В этом году Беларусь рассчитывает на еще более весомый урожай
05.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО тех, кто созидает и стоит на страже, но уже продовольственной безопасности.
Северный регион включился в посевнуюВ урочище близ Поповщины рокот тракторов. Несколько дней назад машины хозяйства "Политотделец-Агро" распечатали угодья. Тяжелые глинистые почвы пока не дают работать энергонасыщенным машинам в полную мощь. Поэтому пока не до рекордов. Евгений Леоненко из "Вядерево" - потомственный хлебороб, работает в одной мастерской с отцом. Из года в год в лидерах. А это доход для семьи. Поэтому и спешат выйти в поле. А работы хватает. Наделы у сельхозпредприятия немалые - полторы тысячи гектаров.
Евгений Леоненко, механизатор УП "Вядерево": "Технику уже подготовили практически всю. Собираемся, ждем погоду лучшую. Будем выезжать скоро уже. После зимы простоялись немножечко, хочется работать".
Обеспеченность топливом и удобрениямиПока механизаторы в предвкушении романтики весенне-полевой кампании, руководитель оперативно решает проблему нехватки минеральных удобрений. Фосфорных и калийных почти нет. Еще одна загвоздка - топливо. Запаса нет. Ситуация непростая и в других хозяйствах области. Обеспеченность - меньше 7 % процентов.
Старт посевной в Могилевской областиПод пристальным вниманием Комитета госконтроля и посевная в Могилевской области. В этом году под пашню здесь отвели свыше 370 тысяч гектаров. Ставка, как и прежде, на озимые культуры. Например, рапса было посеяно на 20 % больше. Под весенний сев отвели в регионе 165 тысяч гектаров. Наделы можно сравнить с размерами какой-нибудь маленькой страны. Кстати, без помощи аграрии не остались. Свыше 300 единиц новой техники пополнили машинные парки. Для механизатора Артема Алашко из "Мокрянского" это уже 11 посевная. Говорит, главное, чтобы техника не подвела. Поэтому детальная проверка еще на мехдворе всех механизмов посевного комплекса, на котором уже завтра в поле.
Свыше 3 тысяч единиц техники прошли ремонт в хозяйствах Могилевской областиСвыше 3 тысяч единиц техники прошли ремонт в хозяйствах области. Опять же не без помощи инвестиций со стороны государства. Подключились и предприятия. Внимания со стороны Комитета госконтроля не меньше и к самой посевной, к организации работы в поле, качеству. Цель - оперативно устранять недостатки.
Валерий Скрипкин, заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси: "Даже в таком, казалось бы, крепком районе как Пинском мы уже выявили факты, когда некоторые сельхозорганизации сеют яровые культуры с недовнесением расчетных доз минеральных удобрений. Информация о выявленных нарушениях оперативно передана в местные органы власти для принятия мер реагирования по устранению этих нарушений и недостатков. Контрольные мероприятия нами продолжаются".
В правительстве создана рабочая группа, куда информация с мест стекается ежедневно. Так сказать, рука всегда на пульсе. Ведь, на кону продовольственная безопасность страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О тех, кто созидает и стоит на страже, но уже продовольственной безопасности. Аграрии страны включились в посевную кампанию. Подготовка почвы, ее подкормка, не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)