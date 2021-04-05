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Северный регион включился в посевную

Обеспеченность топливом и удобрениями

Старт посевной в Могилевской области

Свыше 3 тысяч единиц техники прошли ремонт в хозяйствах Могилевской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году Беларусь рассчитывает на еще более весомый урожай О тех, кто созидает и стоит на страже, но уже продовольственной безопасности. Аграрии страны включились в посевную кампанию. Подготовка почвы, ее подкормка, не...

О тех, кто созидает и стоит на страже, но уже продовольственной безопасности.. Подготовка почвы, ее подкормка, не считая ухода за озимыми. В этом году Беларусь рассчитывает на еще более весомый урожай. Поэтому все внимание технологии, в том числе в подготовке техники. Рейды служб показали высокую готовность к масштабным работам в поле.изучил ситуацию на местах.В урочище близ Поповщины рокот тракторов. Несколько дней назад машины хозяйства "Политотделец-Агро" распечатали угодья. Тяжелые глинистые почвы пока не дают работать энергонасыщенным машинам в полную мощь. Поэтому пока не до рекордов. Евгений Леоненко из "Вядерево" - потомственный хлебороб, работает в одной мастерской с отцом. Из года в год в лидерах. А это доход для семьи. Поэтому и спешат выйти в поле. А работы хватает. Наделы у сельхозпредприятия немалые - полторы тысячи гектаров.Пока механизаторы в предвкушении романтики весенне-полевой кампании, руководитель оперативно решает проблему нехватки минеральных удобрений. Фосфорных и калийных почти нет. Еще одна загвоздка - топливо. Запаса нет. Ситуация непростая и в других хозяйствах области. Обеспеченность - меньше 7 % процентов.Под пристальным вниманием Комитета госконтроля и посевная в Могилевской области. В этом году под пашню здесь отвели свыше 370 тысяч гектаров. Ставка, как и прежде, на озимые культуры. Например, рапса было посеяно на 20 % больше. Под весенний сев отвели в регионе 165 тысяч гектаров. Наделы можно сравнить с размерами какой-нибудь маленькой страны. Кстати, без помощи аграрии не остались. Свыше 300 единиц новой техники пополнили машинные парки. Для механизатора Артема Алашко из "Мокрянского" это уже 11 посевная. Говорит, главное, чтобы техника не подвела. Поэтому детальная проверка еще на мехдворе всех механизмов посевного комплекса, на котором уже завтра в поле.Свыше 3 тысяч единиц техники прошли ремонт в хозяйствах области. Опять же не без помощи инвестиций со стороны государства. Подключились и предприятия. Внимания со стороны Комитета госконтроля не меньше и к самой посевной, к организации работы в поле, качеству. Цель - оперативно устранять недостатки.В правительстве создана рабочая группа, куда информация с мест стекается ежедневно. Так сказать, рука всегда на пульсе. Ведь, на кону продовольственная безопасность страны.