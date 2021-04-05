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Идеология была не ясна

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт в эфире DW: "Революции в Беларуси конец!" Вот мнение другой стороны. Даже европейские эксперты признали, что Беларусь оказалась не по зубам. Мнение, на днях прозвучавшее в эфире ток-шоу "Дойче Велле...

Вот мнение другой стороны. Даже европейские эксперты признали, что Беларусь оказалась не по зубам. Мнение, на днях прозвучавшее в эфире ток-шоу "Дойче Велле Беларусь" "В самую точку!", привело в растерянность даже ведущих. Революции в Беларуси конец! Такой вывод и разъяснения тезиса авторитетным психологом стали полной неожиданностью для авторов программы. Но, как говорится, из песни слов не выбросишь.