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Эксперт в эфире DW: "Революции в Беларуси конец!"
05.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот мнение другой стороны. Даже европейские эксперты признали, что Беларусь оказалась не по зубам. Мнение, на днях прозвучавшее в эфире ток-шоу "Дойче Велле Беларусь" "В самую точку!", привело в растерянность даже ведущих. Революции в Беларуси конец! Такой вывод и разъяснения тезиса авторитетным психологом стали полной неожиданностью для авторов программы. Но, как говорится, из песни слов не выбросишь.
Аркадий Мошес, директор программы по восточному соседству ЕС и России Финского института международных отношений: "Нужно задавать вопрос не "Почему не было акций 25 марта?", а "Почему проиграла революция"? А проиграла она по ряду причин, и каждая из которых в общем глобальная. Потому что она была неподготовленная, потому что не было понимания, ради чего люди выходят. Они понимали, против чего они выходят, но какое будущее они для себя хотят строить, какое будущее предлагают им лидеры, было непонятно.
Идеология была не ясна
Организационные возможности тех руководителей революции, прежде всего которые оказались за границей, были недостаточными. И в свою очередь международная ситуация сложилась таким образом, что союзники Лукашенко, в частности, Россия, недвусмысленно заявили свою позицию. А потенциальные союзники протест свою позицию так и не заявили до сих пор".
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Вот мнение другой стороны. Даже европейские эксперты признали, что Беларусь оказалась не по зубам. Мнение, на днях прозвучавшее в эфире ток-шоу "Дойче Велле...
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