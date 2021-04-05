ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: в доме у экс-премьера Румаса был обыск, сам он в Киеве

06.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В доме у экс-премьера Беларуси Сергея Румаса произведен обыск, а сам он находится в Киеве уже месяц.

Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на собственные источники.

Из Лондоне, откуда ранее Румас писал: «Я жив, не пропал», он уехал, так как не смог найти приемлемую работу, собщает издание. Лондон – один из самых дорогих городов мира.

Ранее СМИ сообщали, что бывший премьер-министр задержан, такие предположения связывали с «делом банкиров».

«Геннадий Сысоев, топ-менеджеры "Белагропромбанка" и представители коммерческих структур находятся на беседе в правоохранительных органах. Речь идет о каких-то коррупционных делах»,сообщали порталу TUT.by неназванные источники.

Однако информация не подтвердилась. Жена экс-премьера Жанна сообщила, что он в отъезде за пределами страны.

До сих пор неизвестно, где именно Румас поселился в Киеве. Но, похоже, он не рискует ехать в Москву на работу - недавнее назначение в «Россельхозбанк» было согласовано осенью 2020 года. 

К Румасу приезжает его жена Жанна, но не остается в Киеве - она ​​соучредитель и врач в одном из медицинских центров Минска.

О Румасе

В июне 2020 года Сергей Румас ушел с поста премьер-министра. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги.

В марте экс-премьер он был выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка, соответствующий список кандидатов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Друзья Румаса все еще находятся под стражей. Как известно «Нашей Ніве», в доме Румаса в Минске был произведен обыск, семья не афиширует и не комментирует эту информацию.

Сегодня в соцсетях появилось фото, снятое в Киеве, с человеков, похожим на Румаса, пишет reform.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доме у экс-премьера Беларуси Сергея Румаса произведен обыск, а сам он находится в Киеве уже месяц. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на собственные...
 
Новости дня
Новости общества
 
В этом году Беларусь рассчитывает на еще более весомый урожай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by