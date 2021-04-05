СМИ: в доме у экс-премьера Румаса был обыск, сам он в Киеве

В доме у экс-премьера Беларуси Сергея Румаса произведен обыск, а сам он находится в Киеве уже месяц.

Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на собственные источники.

Из Лондоне, откуда ранее Румас писал : «Я жив, не пропал», он уехал, так как не смог найти приемлемую работу, собщает издание. Лондон – один из самых дорогих городов мира.

Ранее СМИ сообщали, что бывший премьер-министр задержан, такие предположения связывали с «делом банкиров».

«Геннадий Сысоев, топ-менеджеры "Белагропромбанка" и представители коммерческих структур находятся на беседе в правоохранительных органах. Речь идет о каких-то коррупционных делах», - сообщали порталу TUT.by неназванные источники.

Однако информация не подтвердилась. Жена экс-премьера Жанна сообщила , что он в отъезде за пределами страны.

До сих пор неизвестно, где именно Румас поселился в Киеве. Но, похоже, он не рискует ехать в Москву на работу - недавнее назначение в «Россельхозбанк» было согласовано осенью 2020 года.

К Румасу приезжает его жена Жанна, но не остается в Киеве - она ​​соучредитель и врач в одном из медицинских центров Минска.

О Румасе

В июне 2020 года Сергей Румас ушел с поста премьер-министра. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги.

В марте экс-премьер он был выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка, соответствующий список кандидатов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Друзья Румаса все еще находятся под стражей. Как известно «Нашей Ніве», в доме Румаса в Минске был произведен обыск, семья не афиширует и не комментирует эту информацию.