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СМИ: в доме у экс-премьера Румаса был обыск, сам он в Киеве
06.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В доме у экс-премьера Беларуси Сергея Румаса произведен обыск, а сам он находится в Киеве уже месяц.
Об этом
Из Лондоне, откуда ранее Румас
Ранее СМИ сообщали, что бывший премьер-министр задержан, такие предположения связывали с «делом банкиров».
«Геннадий Сысоев, топ-менеджеры "Белагропромбанка" и представители коммерческих структур находятся на беседе в правоохранительных органах. Речь идет о каких-то коррупционных делах», -
Однако информация не подтвердилась. Жена экс-премьера Жанна
До сих пор неизвестно, где именно Румас поселился в Киеве. Но, похоже, он не рискует ехать в Москву на работу - недавнее назначение в «Россельхозбанк» было согласовано осенью 2020 года.
К Румасу приезжает его жена Жанна, но не остается в Киеве - она соучредитель и врач в одном из медицинских центров Минска.
О Румасе
В июне 2020 года Сергей Румас ушел с поста премьер-министра. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги.
В марте экс-премьер он был выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка, соответствующий список кандидатов подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Друзья Румаса все еще находятся под стражей. Как известно «Нашей Ніве», в доме Румаса в Минске был произведен обыск, семья не афиширует и не комментирует эту информацию.
Сегодня в соцсетях появилось фото, снятое в Киеве, с человеков, похожим на Румаса,
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В доме у экс-премьера Беларуси Сергея Румаса произведен обыск, а сам он находится в Киеве уже месяц. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на собственные...
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