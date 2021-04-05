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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовное дело за надругательство над государственными символами Ответить по закону за содеянное придется жителю Барановичей. Он подозревается в надругательстве над государственным флагом. По данным следствия, ночью 3 апреля...

Ответить по закону за содеянное придется жителю Барановичей. Он подозревается в надругательстве над государственным флагом. По данным следствия, ночью 3 апреля 20-летний фигурант на улице Ленина сорвал госфлаг Беларуси с флагштока на здании магазина. После этого подозреваемый сломал древко и бросил его на землю. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над государственными символами". Подозреваемый задержан.