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Уголовное дело за надругательство над государственными символами

06.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ответить по закону за содеянное придется жителю Барановичей. Он подозревается в надругательстве над государственным флагом. По данным следствия, ночью 3 апреля 20-летний фигурант на улице Ленина сорвал госфлаг Беларуси с флагштока на здании магазина. После этого подозреваемый сломал древко и бросил его на землю. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над государственными символами". Подозреваемый задержан.

 
 
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Ответить по закону за содеянное придется жителю Барановичей. Он подозревается в надругательстве над государственным флагом. По данным следствия, ночью 3 апреля...
 
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