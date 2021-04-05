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Границы трех областей изменятся в Беларуси: зачем, когда, на что это повлияет

06.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 апреля подписал Указ № 136 "Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей", сообщили в пресс-службе главы государства.

Почему меняют границы

В предыдущий раз границы областей и районов  были установлены в 1950-х годах, тогда это было сделано графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. Однако за прошедшее время границы перестали совпадать с твердыми контурами местности: реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими – свое влияние оказали мелиоративные и культуртехнические работы, строительство объектов транспортной инфраструктуры. 

Сейчас специалисты использовали технологию, основанную на применении современных возможностей дистанционного зондирования Земли, методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земельного покрытия.

Когда изменятся границы

Согласно документу, новые границы установят с 1 июля 2021 года.

Изменения административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов внесут в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Гомельской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Беларуси с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

До 1 декабря 2021 года изменения будут зафиксированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и реестре адресов Республики Беларусь.

От некоторых пошлин освободят

Так, пошлину не будут взимать за выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок. Также граждан, индивидуальных предпринимателей и юридические лица освободят от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе.

К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений устанавливаются понижающие коэффициенты.

Последствия для юрлиц

Юридическим лицам не нужно будет уведомлять госорганы об изменении места нахождения, вносить изменения в документы, содержащие сведения об адресе (учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и иные).

"Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) по инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан", – говорится в сообщении пресс-службы.

Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняется до прекращения срока аренды.

Напомним, что в марте 2019 года аналогичным указом были оптимизированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и их районов.

 
Теги: Минск
 
 
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В марте 2019 года аналогичным указом были оптимизированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и их районов.
 
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