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Из-за пожара в минском общежитии эвакуировано 150 человек, в том числе 80 детей

06.04.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 апреля. 150 человек эвакуировано из-за пожара в общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов (филиал Белорусского государственного технологического университета). ЧП произошло вечером 5 апреля, сообщает МЧС.

Пожар случился в комнате на пятом этаже девятиэтажного здания по ул. Гурского в Минске — сработала пожарная сигнализация.

В комнате площадью 6 кв. м повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

"Из-за плотного задымления создавалась угроза жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделениями МЧС из здания общежития были эвакуированы 150 человек, из них 80 детей", — отмечается в сообщении ведомства.

Причина пожара устанавливается.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 апреля. 150 человек эвакуировано из-за пожара в общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов (филиал...
 
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