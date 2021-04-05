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Из-за пожара в минском общежитии эвакуировано 150 человек, в том числе 80 детей
06.04.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 5 апреля. 150 человек эвакуировано из-за пожара в общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов (филиал Белорусского государственного технологического университета). ЧП произошло вечером 5 апреля, сообщает МЧС.
Пожар случился в комнате на пятом этаже девятиэтажного здания по ул. Гурского в Минске — сработала пожарная сигнализация.
В комнате площадью 6 кв. м повреждено имущество, закопчены стены и потолок.
"Из-за плотного задымления создавалась угроза жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделениями МЧС из здания общежития были эвакуированы 150 человек, из них 80 детей", — отмечается в сообщении ведомства.
Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.
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Минск, 5 апреля. 150 человек эвакуировано из-за пожара в общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов (филиал...
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