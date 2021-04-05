Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 апреля. 150 человек эвакуировано из-за пожара в общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов (филиал Белорусского государственного технологического университета). ЧП произошло вечером 5 апреля, сообщает МЧС.

Пожар случился в комнате на пятом этаже девятиэтажного здания по ул. Гурского в Минске — сработала пожарная сигнализация.

В комнате площадью 6 кв. м повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

"Из-за плотного задымления создавалась угроза жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделениями МЧС из здания общежития были эвакуированы 150 человек, из них 80 детей", — отмечается в сообщении ведомства.

Причина пожара устанавливается.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за пожара в минском общежитии эвакуировано 150 человек, в том числе 80 детей Минск, 5 апреля. 150 человек эвакуировано из-за пожара в общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов (филиал...

БелаПАН.