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В Брестском районе в музее космонавтики установят бюст Гагарина
06.04.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В музее космонавтики в агрогородке Томашовка установят бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщает
Автор бюста — скульптор Алексей Леонов.
Идея увековечить память Гагарина в Томашовке принадлежит российской стороне, сообщил Генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин.
Напомним, в соседней деревне Комаровка родился первый белорусский космонавт Петр Климук. В Томашовку он ходил в среднюю школу, учился вместе с бывшим председателем правления Нацбанка Петром Прокоповичем. Музей космонавтики в Томашовке открыли 4 ноября 1978 года. Композиция показывает этапы изучения Вселенной, освоения космического пространства, рассказывает о жизни и подвигах Петра Климука.
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Автор бюста - скульптор Алексей Леонов.
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