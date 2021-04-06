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В Брестском районе в музее космонавтики установят бюст Гагарина

06.04.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В музее космонавтики в агрогородке Томашовка установят бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщает «Вечерний Брест».

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: архивное

Автор бюста — скульптор Алексей Леонов.

Идея увековечить память Гагарина в Томашовке принадлежит российской стороне, сообщил Генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин.

Напомним, в соседней деревне Комаровка родился первый белорусский космонавт Петр Климук. В Томашовку он ходил в среднюю школу, учился вместе с бывшим председателем правления Нацбанка Петром Прокоповичем. Музей космонавтики в Томашовке открыли 4 ноября 1978 года. Композиция показывает этапы изучения Вселенной, освоения космического пространства, рассказывает о жизни и подвигах Петра Климука.

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Теги: Брест
 
 
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