В Брестском районе в музее космонавтики установят бюст Гагарина

Источник материала: Tut.by

В музее космонавтики в агрогородке Томашовка установят бронзовый бюст Юрия Гагарина, сообщает «Вечерний Брест» .

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: архивное

Автор бюста — скульптор Алексей Леонов.

Идея увековечить память Гагарина в Томашовке принадлежит российской стороне, сообщил Генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин.

Напомним, в соседней деревне Комаровка родился первый белорусский космонавт Петр Климук. В Томашовку он ходил в среднюю школу, учился вместе с бывшим председателем правления Нацбанка Петром Прокоповичем. Музей космонавтики в Томашовке открыли 4 ноября 1978 года. Композиция показывает этапы изучения Вселенной, освоения космического пространства, рассказывает о жизни и подвигах Петра Климука.