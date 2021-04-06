«Боимся за детей». Во дворах витебских новостроек проектируют сквозные проезды

Источник материала: Tut.by

Жильцы новостройки в витебском микрорайоне Билево борются за безопасность у дома. Выходя из подъездов, люди попадают на дорогу с оживленным движением. Здесь — сквозной проезд. Горожан беспокоит, что под колеса машин могут попасть дети. В проблеме разбирался телеканал «Витебск».

Дому № 19 на улице Генерала Ивановского — полтора года. Перед многоэтажкой запроектирован сквозной проезд: по нему будут подъезжать машины к магазину в соседнем доме.

В новостройке живет более 150 детей. И родители боятся отпускать их на прогулку во двор.

Жильцы написали два коллективных обращения: в администрацию Первомайского района Витебска и УКС. Последняя организация ответила, что проект изменять не будут.

Горожане собираются отстаивать свои интересы в вышестоящих инстанциях.

Такая же ситуация — сквозной проезд возле подъездов — и в доме № 20 на улице Баграмяна в Билево.