Помните бедных тигров, застрявших на польско-белорусской границе? Смотрите, как сейчас они выглядят

Источник материала: Tut.by

Помните тигров, которые в 2019 году застряли на польско-белорусской границе — и их потом перевезли в польские зоопарки, а затем переправили в приют для диких животных в Испании? Фонд защиты животных AAP Primadomus, который является опекунами зверей, рассказал о том, как сейчас живут тигры.



Фото: facebook.com/aapprimadomus

Напомним, в конце октября 2019 года на польско-белорусской границе застрял грузовик с десятью тиграми, который ехал из Италии в Россию. В Беларусь их не впустили из-за отсутствия всех необходимых документов, а владелец отказывался их возвращать в Италию. Тигров перевозили в ящиках, животные были истощены, один из них умер на границе. А потом началась большая спасательная операция.

В итоге тигров забрали в Познаньский зоопарк, сотрудники которого и забили тревогу. После лечения пять тигров — Мерид Храбрая, Тоф, Софти, Самсон и Аква — уехали в Испанию на постоянное место жительства — в специальный приют для диких животных Фонда защиты животных AAP. Четыре хищника остались в Познани и Вроцлаве.

И вот испанцы рассказали о том, как сейчас живут их подопечные.

На страничке Фонда защиты животных AAP в Facebook специалисты отметили, что после спасения тигров, сотрудники приюта долго и упорно работали над их выздоровлением.

Сейчас животные здоровы. Они живут в просторных вольерах.



Фото: facebook.com/aapprimadomus

Аква и Самсон любят гулять на улице. Самсон спокойнее Аквы. Им обоим очень нравится открытая площадка и время они проводят в исследовании территории своих вольеров.

Софти, говорят представители фонда, очень сильно изменилась. Она уже не так напугана, как была раньше. Она спокойно реагирует на людей, но все же остается осторожной. Животное было в плохом состоянии и испанские ветеринары опасались за жизнь Софти. Сейчас тигр в порядке, но выздоровление было долгим.













Мерид, по наблюдениям специалистов, изменилась больше всего. Она стала очень спокойной. Но, как и остальные ее сородичи, любит поиграть и побегать. А еще она очень «говорлива». Особенно со своими соседями.

И, наконец, Тоф все еще опасается людей, держится от них на расстоянии, но все же он очень любознательный.



А вот так тигры выглядели, когда были в клетках в 2019 году. Фото: www. rmf24.pl

В комментариях к записи люди рассказали также о том, как живут и другие тигры, которые остались в польских зоопарках. Животные живы и здоровы.