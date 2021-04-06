Заблокированные счета и «рванувший» доллар, обнаженная фотосессия, солдат и верблюжонок - все за вчера

Весна к нам не торопится — и на неделе снова холодно и даже мокрый снег. Пока вы спали, в стране снова подорожало автомобильное топливо — и да, снова на копейку. Если же вы и вчера все проспали, то вот здесь можно быстро перечитать наш подробный онлайн событий понедельника, ну, а ниже — краткий обзор главных новостей и интересных текстов вчерашнего дня.
Помните, в выходные через украинскую границу не пропустили несколько белорусских мужчин? Вчера нам пояснили, что Украина не вводила каких-то дополнительных ограничений для белорусов, любого иностранца могут не пустить, если он не может подтвердить цель поездки или у пограничника есть сомнения относительно его слов.
Тихановская, Латушко, Мотолько сообщили, что их счета в белорусских банках заблокированы. Вероятно, это связано c включением их в составляемый КГБ список лиц, причастных к террористической деятельности. Тихановская рассказала, что единственные деньги, которые в последнее время приходили на ее счет в Беларусбанке, — пособие на ребенка-инвалида (223 рубля в месяц).
Открытое письмо про насилие, политзаключенных и отставку Лукашенко с октября по март подписали более 1,5 тысяч сотрудников госструктур. 76% являются действующими сотрудниками, 24% — бывшими (большинство из них прекратили службу в период после августа 2020 года). Давайте расскажем, из каких они ведомств.
Проект 23.34 подготовил отчет по историям пяти тысяч задержанных. Он показал, что в 26% случаев при задержании к людям применялось физическое насилие и в 52% — психологическое. В 11% историй опрошенные рассказывали о физическом насилии в РУ (О)ВД. Больше цифр о насилии и наказании — здесь.
А тем временем за БЧБ-ленту на антенне авто водитель получил 30 суток административного ареста.
Активист из Солигорска подсчитал, как за 15 лет изменилась плата за содержание в изоляторах. Судя по тому, как все подорожало, как изменился, скажем так, «индекс Окрестина», белорусы стали жить лучше в 2,5 раза.
Слышали, что политзаключенных, которые находятся в СИЗО, ставят на профилактический учет? Теперь из камеры их выводят с наручниками за спиной, вызывают на профилактические беседы. Известно, что такие особые условия у активиста Николая Дедка, медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной, журналиста «Белсата» Катерины Андреевой. Разбираемся, что это вообще значит.
Кстати, вы знали, что студентов и учащихся, проходящих по уголовным делам, уже 40? Давайте расскажем, кто они (14 остаются непубличными: родственники задержанных не хотят использовать свои данные для публикаций).
Стало известно, что пострадавшие во время августовской «пинской бойни» милиционеры уже заявили 380 тысяч морального ущерба. Там всего 109 потерпевших сотрудников милиции, большинству которых причинен вред, не повлекший за собой кратковременного расстройства здоровья. С начала процесса допросили 72 пинских милиционера. Все они заявляют гражданские иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 тысяч рублей. Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они «испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу».
В Белоозерске уволили учительницу высшей категории с 26-летним стажем, за которую заступались ученики — помните ее? «На этом моя безупречная карьера закончилась. Меня тихонечко выперли из школы без фанфар, без аплодисментов. Казалось, всем было стыдно за то, что происходит».
Помните солдата, которого в выходные искали по всей стране? Александр Караткевич на грузовом автомобиле сбежал с одного из полигонов Брестской области. Парня задержали в деревне Лобани Ушачского района: местная жительница позвонила в милицию. Поговорили с ней. «Открываю шторочку, чтобы дальше пройти, а там солдат с автоматом. Я так испугалась, хорошо сердце крепкое. От кухни у нас идет небольшой коридорчик, там уголок стоит, я оперлась там на стол. Он тихонько, спокойно положил автомат на диванчик, согнулся, приобнял меня и говорит: „Дайте мне что-нибудь поесть“. А я отвечаю: деточка мой, иди от нас».
Поговорили с писателем Альгердом Бахаревичем о том, как он воспринимает ситуацию, когда антиутопия его авторства вдруг оживает на улицах родного города — и готов ли он написать роман обо всех нас и нашем 2020-м. «Яшчэ ніколі ў жыцці мне не было так страшна за тых, каго я люблю, як восенню 2020-га. І ніколі ў жыцці я так не ганарыўся беларусамі, якія перамаглі страх», — говорит Бахаревич.
Знакомьтесь — Радмила. Ей 72 года, и она выглядит не хуже Мэй Маск. Рассказываем, как ей это удается. Радмиле нравится делиться знаниями и заряжать своим оптимизмом других. Говорит, соседки на лавочке поддались ее влиянию не сразу, но, наблюдая за тем, как бодро и весело она дефилирует мимо, начали сдавать позиции.
В новом выпуске нашего проекта «Быть мамой» — история Лилии, чей сын родился с синдромом Кабуки. Это очень редкое генетическое заболевание, которое характеризуется различными пороками, отставанием в росте и умственном развитии, а еще необычным внешним видом. Люди с таким синдромом визуально похожи на актеров театра Кабуки: вытянутые большие глаза, пышные ресницы, приплюснутый нос.
Не пропустите новую «Картину дня». Вы же помните, что по четвергам мы теперь рассказываем о значимом произведении мирового автора, по понедельникам — уроженца Беларуси? Вчера говорили про «Еву» Хаима Сутина, которая стала, можно сказать, символом протеста летом 2020-го.
Вчера произошло еще одно ЧП, связанное с армией. Самоходная установка ракетного комплекса врезалась в деревенский дом в Осиповичском районе: хозяйка случайно уцелела — вышла в тот момент во двор, дом серьезно поврежден. А что говорят в Минобороны?
Слышали про обнаженную фотосессию на балконе в Дубае? Видео и фото с десятком обнаженных девушек, стоящих на балконе гостиницы в элитном районе Дубае Marina, широко разошлись по соцсетям. Вроде бы всего в ней приняли участие 15 моделей, говорят, среди них есть и белоруски. Задержаны в связи с инцидентом 40 человек.
О СПОРТЕ
Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу — и вот как это объяснил. До того стало известно, что белорусские болельщики пишут АБФФ с просьбой его уволить после рекордного поражения сборной от команды Бельгии (0:8). И вот вам мнение футбольного эксперта относительно того, кто может заменить его на посту.
А вот здесь можно почитать об отношении отца Саши Герасимени, Виктора Ивановича, к уголовному делу в отношении дочери, и как в ее жилье в Беларуси проходил обыск. «Каждый из нас понимал, что что-то будет, но мы старались поменьше негатива привносить в наши разговоры. Саша, конечно, предупреждала, чтобы я был осторожен. Но что это значит? Что, мне не выходить из дома? Как жил, так и живу, по большому счету. Как говорил, так и буду говорить дальше. Чего тут уже бояться?»
Кстати. Обязательно послушайте песню «Дзекаць i цекаць», с которой Елена ЖелудОК (актриса Елена Зуй-Войтеховская) хотела представить Беларусь на «Евровидении». Ну и милота дня — это, конечно, родившийся в Минском зоопарке верблюжонок.
Только позитивных вам эмоций — и хорошего дня.
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