Заблокированные счета и «рванувший» доллар, обнаженная фотосессия, солдат и верблюжонок - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Весна к нам не торопится — и на неделе снова холодно и даже мокрый снег . Пока вы спали, в стране снова подорожало автомобильное топливо — и да, снова на копейку. Если же вы и вчера все проспали, то вот здесь можно быстро перечитать наш подробный онлайн событий понедельника, ну, а ниже — краткий обзор главных новостей и интересных текстов вчерашнего дня.





ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ





Оба организатора ранее закрытой выставки о медиках «Машина дышит — а я нет» задержаны. Вот все, что нам известно .

задержаны. . Уже второй ведущий от Украины отказался ехать на «Славянский базар»: вслед за Тимуром Мирошниченко такое заявление сделал Андрей Доманский .

ИНТЕРЕСНОЕ

Помните солдата, которого в выходные искали по всей стране ? Александр Караткевич на грузовом автомобиле сбежал с одного из полигонов Брестской области. Парня задержали в деревне Лобани Ушачского района: местная жительница позвонила в милицию. Поговорили с ней . «Открываю шторочку, чтобы дальше пройти, а там солдат с автоматом. Я так испугалась, хорошо сердце крепкое. От кухни у нас идет небольшой коридорчик, там уголок стоит, я оперлась там на стол. Он тихонько, спокойно положил автомат на диванчик, согнулся, приобнял меня и говорит: „Дайте мне что-нибудь поесть“. А я отвечаю: деточка мой, иди от нас».

? Александр Караткевич на грузовом автомобиле сбежал с одного из полигонов Брестской области. Парня в деревне Лобани Ушачского района: местная жительница позвонила в милицию. . «Открываю шторочку, чтобы дальше пройти, а там солдат с автоматом. Я так испугалась, хорошо сердце крепкое. От кухни у нас идет небольшой коридорчик, там уголок стоит, я оперлась там на стол. Он тихонько, спокойно положил автомат на диванчик, согнулся, приобнял меня и говорит: „Дайте мне что-нибудь поесть“. А я отвечаю: деточка мой, иди от нас». Поговорили с писателем Альгердом Бахаревичем о том, как он воспринимает ситуацию, когда антиутопия его авторства вдруг оживает на улицах родного города — и готов ли он написать роман обо всех нас и нашем 2020-м . «Яшчэ ніколі ў жыцці мне не было так страшна за тых, каго я люблю, як восенню 2020-га. І ніколі ў жыцці я так не ганарыўся беларусамі, якія перамаглі страх», — говорит Бахаревич.





Знакомьтесь — Радмила. Ей 72 года, и она выглядит не хуже Мэй Маск . Рассказываем, как ей это удается . Радмиле нравится делиться знаниями и заряжать своим оптимизмом других. Говорит, соседки на лавочке поддались ее влиянию не сразу, но, наблюдая за тем, как бодро и весело она дефилирует мимо, начали сдавать позиции.

. . Радмиле нравится делиться знаниями и заряжать своим оптимизмом других. Говорит, соседки на лавочке поддались ее влиянию не сразу, но, наблюдая за тем, как бодро и весело она дефилирует мимо, начали сдавать позиции. В новом выпуске нашего проекта « Быть мамой » — история Лилии, чей сын родился с синдромом Кабуки . Это очень редкое генетическое заболевание, которое характеризуется различными пороками, отставанием в росте и умственном развитии, а еще необычным внешним видом. Люди с таким синдромом визуально похожи на актеров театра Кабуки : вытянутые большие глаза, пышные ресницы, приплюснутый нос.

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Вчера произошло еще одно ЧП, связанное с армией . Самоходная установка ракетного комплекса врезалась в деревенский дом в Осиповичском районе: хозяйка случайно уцелела — вышла в тот момент во двор, дом серьезно поврежден. А что говорят в Минобороны ?

. Самоходная установка ракетного комплекса в деревенский дом в Осиповичском районе: хозяйка случайно уцелела — вышла в тот момент во двор, дом серьезно поврежден. ? Слышали про обнаженную фотосессию на балконе в Дубае? Видео и фото с десятком обнаженных девушек, стоящих на балконе гостиницы в элитном районе Дубае Marina, широко разошлись по соцсетям. Вроде бы всего в ней приняли участие 15 моделей, говорят, среди них есть и белоруски . Задержаны в связи с инцидентом 40 человек.

О СПОРТЕ

Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу — и вот как это объяснил . До того стало известно, что белорусские болельщики пишут АБФФ с просьбой его уволить после рекордного поражения сборной от команды Бельгии (0:8). И вот вам мнение футбольного эксперта относительно того, кто может заменить его на посту .

главного тренера — . До того стало известно, что белорусские болельщики пишут АБФФ с просьбой его уволить после рекордного поражения сборной от команды Бельгии (0:8). И вот вам мнение футбольного эксперта относительно того, . А вот здесь можно почитать об отношении отца Саши Герасимени, Виктора Ивановича, к уголовному делу в отношении дочери, и как в ее жилье в Беларуси проходил обыск. «Каждый из нас понимал, что что-то будет, но мы старались поменьше негатива привносить в наши разговоры. Саша, конечно, предупреждала, чтобы я был осторожен. Но что это значит? Что, мне не выходить из дома? Как жил, так и живу, по большому счету. Как говорил, так и буду говорить дальше. Чего тут уже бояться?»

Все новости понедельника, 5 апреля





Кстати. Обязательно послушайте песню «Дзекаць i цекаць», с которой Елена ЖелудОК (актриса Елена Зуй-Войтеховская) хотела представить Беларусь на «Евровидении». Ну и милота дня — это, конечно, родившийся в Минском зоопарке верблюжонок .

Только позитивных вам эмоций — и хорошего дня.

Ваша редакция