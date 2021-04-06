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Самосвал, лекарства и сахар: Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирии

06.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Беларусь окажет гуманитарную помощь Сирийской Арабской Республике, такое решение приняло белорусское правительство. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на национальном правовом интернет-портале страны.

Отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирии предписано обеспечить министерству промышленности, министерству здравоохранения, министерству по чрезвычайным ситуациям.

Доставку гуманитарного груза обязаны обеспечить министерство транспорта и коммуникаций, Минпром и МЧС. Содействовать в ее передаче должно министерство иностранных дел.

В перечне грузов, которые должны отправиться из Минска в Дамаск самосвал, седельный тягач, автомобили МАЗ, шасси, автобетоносмеситель, трансформаторы, лекарства и сахар. Ассортимент широкий, он согласован и скорректирован по запросу сирийской стороны.

Общая стоимость груза - почти 1,1 миллиона белорусских рублей (около 400 тысяч долларов).

"Гуманитарка" для Сирии

Беларусь уже десятки раз отправляла гуманитарную помощь Сирии - таким образом оказывается содействие восстановлению инфраструктуры арабской страны, пострадавшей от военных действий.

Также в Беларуси на оздоровлении побывали сотни сирийских детей. Они принимают участие в различных фестивалях, спортивных соревнованиях, знакомятся с историей, культурой, достопримечательностями Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Ассортимент, который отправится из Минска в Дамаск, широкий - он согласован и скорректирован по запросу сирийской стороны.
 
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