«Призывал к бунтарству песнями». Уличному музыканту дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

20-летний музыкант Иван Пирейко получил 15 суток ареста за пикетирование. На его гитару, микрофон и стойку также наложили арест. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



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Музыканта задержали 2 апреля в переходе на станции метро «Каменная Горка», где он пел песни под гитару в рамках проекта «Пешеходка». Милиционеры заинтересовались им после звонка «неравнодушного гражданина», который сообщил, что «три человека поют политические песни». Из рапорта следует, что звучали песни на белорусском языке, в которых прославлялось 100-летие БНР и использовалось выражение «мы пераможам». «Неравнодушный гражданин» посчитал, что песнями Иван Пирейко «призывает к бунтарству».

В милиции на него составили протокол по ч.1 ст. 24.23 «за пикетирование с помощью песен».

Свидетель-милиционер в суде утверждал, что музыканта задержали после песни про БНР и слов «мы пераможам».

Иван Кирейко вину не признал. Он объяснил, что про столетие БНР узнал только на Окрестина: в камере ему рассказали, что дата отмечалась около трех лет назад. В суде музыкант заявил, что пел песни на английском, русском и белорусском, а задержали его, когда он исполнял песню Макса Коржа.

Иван просил судью не назначать ему арест — по его словам, он болен и должен проходить лечение.

Судья Мария Ерохина вынесла решение — 15 суток ареста, а также наложила арест на его гитару, микрофон и стойку.