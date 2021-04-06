ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Призывал к бунтарству песнями». Уличному музыканту дали 15 суток

06.04.2021 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

20-летний музыкант Иван Пирейко получил 15 суток ареста за пикетирование. На его гитару, микрофон и стойку также наложили арест. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: pixabay.com

Музыканта задержали 2 апреля в переходе на станции метро «Каменная Горка», где он пел песни под гитару в рамках проекта «Пешеходка». Милиционеры заинтересовались им после звонка «неравнодушного гражданина», который сообщил, что «три человека поют политические песни». Из рапорта следует, что звучали песни на белорусском языке, в которых прославлялось 100-летие БНР и использовалось выражение «мы пераможам». «Неравнодушный гражданин» посчитал, что песнями Иван Пирейко «призывает к бунтарству».

В милиции на него составили протокол по ч.1 ст. 24.23 «за пикетирование с помощью песен».

Свидетель-милиционер в суде утверждал, что музыканта задержали после песни про БНР и слов «мы пераможам».

Иван Кирейко вину не признал. Он объяснил, что про столетие БНР узнал только на Окрестина: в камере ему рассказали, что дата отмечалась около трех лет назад. В суде музыкант заявил, что пел песни на английском, русском и белорусском, а задержали его, когда он исполнял песню Макса Коржа.

Иван просил судью не назначать ему арест — по его словам, он болен и должен проходить лечение.

Судья Мария Ерохина вынесла решение — 15 суток ареста, а также наложила арест на его гитару, микрофон и стойку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван просил судью не назначать ему арест - по его словам, он болен и должен проходить лечение. Судья Мария Ерохина вынесла решение - 15 суток ареста, а также наложила...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обучающий практикум для молодежных лидеров ФПБ и БРСМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by