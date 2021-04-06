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В эфире ОНТ озвучили размер взятки, которую якобы получил Виктор Бабарико

06.04.2021 09:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич якобы получили взятку в размере более 1 683 000 долларов от компании «Активлизинг». Об этом заявили в эфире телеканала ОНТ.

Как сказали телевизионщики, 7 из 8 (кроме Бабарико) топ-менеджеров Белгазпромбанка полностью признали свою вину и пояснили, каким образом была организована схема получения и распределения взяток.

Сообщается, что от представителя эстонской компании «Активлизинг» Виктора Кобяка Виктор Бабарико и Дмитрий Кузьмич получили более 1 683 000 долларов за 11 лет (с 2009 по 2016 годы – $783 000, с 2017 по 2020 – более $900 000).

«В случае с Кобяком всё было обставлено как продажа части долей в уставном фонде компании «Активлизинг» – эстонской компании, подконтрольной Бабарико за символическую сумму», - заявили на ОНТ.

Экс-заместитель председателя Белгазпромбанка Сергей Шабан заявил, что получил примерно $363 000 за «открытие цепочки иностранных компаний для распределения взяток». Александр Ильясюк сказал, что ему досталось не менее $185 000, добытых коррупционным методом. Сергей Добролет заявил о получении $200 000 и €32 000 за то, что «контролировал движения денег по счетам латвийской фирмы, которая была одним из звеньев цепи вывода откатов». Бабарико свою вину отрицает.

Напомним, рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка началось 17 февраля.

Продолжилось 19 февраля. Тогда обвинение Виктору Бабарико прокурор зачитывал более пяти часов.

Экс-банкира обвиняют в создании и руководстве преступной группы, в которую входили его заместители. По данным следствия, топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

23 февраля по причине болезни одного из членов состава суда была объявлена пауза в рассмотрении дела. 22 марта возобновился судебный процесс. Экс-глава банка и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании заявил, что не признает свою вину.

23 марта политик заявил отвод составу суда.

Бабарико находится за решеткой 9 месяцев. 18 июня стало известно, что экс-банкира  и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

 
 
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Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич получили взятку в размере более 1 683 000 долларов от компании «Активлизинг».
 
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