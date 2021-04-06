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Приемы граждан в апреле продолжаются в Совете Министров
06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT7 апреля на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.
9 апреля личный прием проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
14 апреля с гражданами пообщается министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
Личные приемы будут проходить в Минске весь апрель с 10 утра. Телефоны для предварительной записи: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.
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7 апреля на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. 9 апреля личный прием проведет министр природных ресурсов и охраны...
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