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Приемы граждан в апреле продолжаются в Совете Министров

06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

7 апреля на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. 

9 апреля личный прием проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

14 апреля с гражданами пообщается министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. 

Личные приемы будут проходить в Минске весь апрель с 10 утра. Телефоны для предварительной записи: 8 (017) 222 65 09,  8 (017) 222 63 69.

 
Теги: Минск
 
 
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7 апреля на вопросы белорусов ответит заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.  9 апреля личный прием проведет министр природных ресурсов и охраны...
 
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