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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Туристический потенциал Борисова - культурной столицы - 2021 Борисов культурный, промышленный, спортивный и туристический. Потенциал города на Березине изучили экскурсоводы, гиды-переводчики и руководители отраслевых...

Борисов культурный, промышленный, спортивный и туристический. Потенциал города на Березине изучили экскурсоводы, гиды-переводчики и руководители отраслевых компаний со всей страны. Выездной семинар организовало Национальное агентство по туризму. В маршруте - Центр традиционной культуры и предприятие "Борисовдрев", Центральная районная библиотека и Дом-усадьба имени Колодеева.Выездной семинар прошел в рамках республиканской акции "Культурная столица года". Представители туристической сферы не только обсудили вопросы развития внутреннего туризма, но и предложили новые маршруты.