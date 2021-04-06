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Туристический потенциал Борисова - культурной столицы - 2021
06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБорисов культурный, промышленный, спортивный и туристический. Потенциал города на Березине изучили экскурсоводы, гиды-переводчики и руководители отраслевых компаний со всей страны. Выездной семинар организовало Национальное агентство по туризму. В маршруте - Центр традиционной культуры и предприятие "Борисовдрев", Центральная районная библиотека и Дом-усадьба имени Колодеева.
Анна Вощинчук, начальник отдела Национального агентства по туризму: "Национальное агентство по турзиму регулярно проводит такие выездные семинары. И мы знакомим туристическую общественность с потенциалом Беларуси для развития внутреннего туризма. Теперь совершенно по-новому заиграла каждая туристическая точка, и мы используем любые возможности. Выбрали такой маршрут, чтобы представить промышленный, культурный город, Борисов 1812 года".
Вера Караченцева, директор туристической компании: "Так как наша компания занимается въездным туризмом, привлечением иностранцев в Беларусь, в том числе мы занимаемся внутренним туризмом, нам важно знать все, что у нас есть, чем богаты. Увидели, что у нас превосходные замки, которые следует посетить. Многие узнали историю, многие посетили агроусадьбы - увидели, как прекрасна наша природа".
Выездной семинар прошел в рамках республиканской акции "Культурная столица года". Представители туристической сферы не только обсудили вопросы развития внутреннего туризма, но и предложили новые маршруты.
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Борисов культурный, промышленный, спортивный и туристический. Потенциал города на Березине изучили экскурсоводы, гиды-переводчики и руководители отраслевых...
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