|
Татьяна Рунец проведет личный прием граждан в верхней палате парламента
06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа связи и сенаторы. Сегодня Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец проведет личный прием граждан. Встреча пройдет в верхней палате парламента с 10:00 до 13:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На связи и сенаторы. Сегодня Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец проведет личный прием граждан....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)