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Обучающий практикум для молодежных лидеров ФПБ и БРСМ

06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранение исторической памяти и недопущение героизации нацизма. В Минске во Всехсвятском храме-памятнике дали старт новому совместному форуму лидеров Федерации профсоюзов и Республиканского союза молодежи. Участники со всей страны будут общаться в неформальной обстановке, запланированы встречи с руководством ведомств и организаций. По итогам форума предстоит выработать подходы по совместной работе. Главная задача - консолидировать усилия студенческих организаций.   

Обучающий практикум для молодежных лидеров ФПБ и БРСМ


В форуме принимают участие 70 молодежных лидеров от профсоюзной и молодежной организации. Основным местом работы станет Логойск.

 
Теги: Минск
 
 
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Сохранение исторической памяти и недопущение героизации нацизма. В Минске во Всехсвятском храме-памятнике дали старт новому совместному форуму лидеров Федерации...
 
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