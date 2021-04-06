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Надежда Лазаревич - в проекте "Белорусская Super женщина"
06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные - в новой серии совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин сегодня вечером. Насколько легко вести за собой мужской коллектив на каблуках, говорить на одном языке со сварщиком, но сохранять поистине женские качества? Надежда Лазаревич - руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер, идеолог и просто женщина.
"Белорусская Super женщина" сегодня в вечернем эфиреНежность и красота, духовная сила и стальной характер, мужественность и смелость в одном человеке.
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Еще одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные - в новой серии совместного проекта...
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