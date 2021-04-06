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Надежда Лазаревич - в проекте "Белорусская Super женщина"

06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные - в новой серии совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин сегодня вечером. Насколько легко вести за собой мужской коллектив на каблуках, говорить на одном языке со сварщиком, но сохранять поистине женские качества? Надежда Лазаревич - руководитель предприятия по выпуску сельхозмашин, антикризисный менеджер, идеолог и просто женщина. 

"Белорусская Super женщина" сегодня в вечернем эфире

Нежность и красота, духовная сила и стальной характер, мужественность и смелость  в одном человеке. Проект "Белорусская Super женщина" сегодня  в нашем эфире после "Панорамы"

 
 
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Еще одна история, когда благодаря силе духа, стойкости и характеру достигаются не только личные рекорды, но и производственные - в новой серии совместного проекта...
 
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