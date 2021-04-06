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Учащиеся кадетских и военных классов Гомеля будут нести вахту памяти у мемориала "Вечный огонь"

06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инициативу гражданско-патриотической акции предложила сама молодежь. Заступать на службу кадеты будут в течение  восьмидесяти дней - вплоть до 22 июня, когда исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Таким образом молодые люди хотят выразить дань уважения всем, кто защищал Родину и ковал Победу. 

Данила Шумкевич, кадет СШ № 21 г. Гомеля: "Во время Великой Отечественной войны у моего прадеда Москалева Дмитрия Ивановича отец ушел на фронт и пропал без вести в районе Смоленска в 1942 году. В 14 лет мой прадед хотел сразу же уйти на военную службу. Его рассказы постоянно заканчивались слезами 9 Мая. Надо чтить память тех, кто отдал свои жизни, чтобы мы жили под мирным небом".

София Кормышина, кадет СШ № 21 г. Гомеля: "В первую очередь это гордость за тех людей, которые спасли нашу Родину, жертвовали собой, своими жизнями, семьей". 

За 80 дней участие в акции примут около двухсот молодых людей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инициативу гражданско-патриотической акции предложила сама молодежь. Заступать на службу кадеты будут в течение  восьмидесяти дней - вплоть до 22 июня, когда...
 
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