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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учащиеся кадетских и военных классов Гомеля будут нести вахту памяти у мемориала "Вечный огонь" Инициативу гражданско-патриотической акции предложила сама молодежь. Заступать на службу кадеты будут в течение восьмидесяти дней - вплоть до 22 июня, когда...

Инициативу гражданско-патриотической акции предложила сама молодежь. Заступать на службу кадеты будут в течение восьмидесяти дней - вплоть до 22 июня, когда исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Таким образом молодые люди хотят выразить дань уважения всем, кто защищал Родину и ковал Победу.За 80 дней участие в акции примут около двухсот молодых людей.