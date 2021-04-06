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В. Аристов о белорусской антиковидной стратегии
06.04.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси эпидситуация постепенно стабилизируется. Продолжается вакцинация населения. В то время как многие страны вводят жесткие локдауны (например, Украина), наша страна экономику не останавливала. Своим мнением об эффективности белорусской антиковидной стратегии поделился известный украинский инфекционист Вадим Аристов.
Вадим Аристов, инфекционист, консультант по управлению изменениями (Украина): "Беларуси действительно есть чем похвастать, начиная с того, что тест-системы у вас собственные и хорошие и практически полный рынок покрыт ими. Этим в начале эпидемии мало кто мог похвастать. Сейчас мы тоже просматриваем, следим за оценками того же The Economist касательно избыточной смертности. Получается, что в Беларуси где-то в два раза меньше избыточная смертность, чем сейчас в Украине. И это хороший показатель. Видимо, преемственность советской санэпидслужбы привела к тому, что в данный момент она идет в ногу со временем, модернизируется на ходу, потому что азиатские страны, которые сейчас лидируют во всем человечестве, они во многом построили подобную советской модель касательно именно противоэпидемических мер. Мы как специалисты в Украине тоже мечтаем о том, чтобы у нас тоже строилась сильная вертикаль, пусть она будет современной, как в Южной Корее. Но все равно это будет вертикаль, а у Беларуси она все это время была".
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В Беларуси эпидситуация постепенно стабилизируется. Продолжается вакцинация населения. В то время как многие страны вводят жесткие локдауны (например, Украина),...
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