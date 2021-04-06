В соцсетях обсуждают ликвидацию городских лицеев. Минобр это опровергает

Источник материала: Tut.by

5 апреля на сайте минского лицея № 1 появилась информация, что набора учащихся в десятые классы в этом году не будет. После этого в соцсетях стали обсуждать, что якобы со следующего учебного года все городские лицеи будут ликвидированы. Министерство образования опровергает эти заявления. В самом лицее № 1 Минска объяснили появление информации о прекращении приема документов тем, что их сайт был взломан.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

5 апреля на сайте лицея № 1 появилось объявление: «Внимание! В 2021 году набор учащихся в 10-е классы осуществляться не будет».

К вечеру эта информация исчезла с сайта, вместо нее появился график приема документов — сперва на 2020 год и только затем — на 2021-й, обратил внимание на своей странице в Facebook Евгений Ливянт.

В самом лицее информацию о прекращении приема объясняют тем, что сайт учреждения образования был взломан.

— Нас взломали вчера, но вся информация вернулась на сайт. Можете смотреть, там все актуально. На данный момент набор будет осуществляться в установленные сроки. Если что-то изменится, эта информация появится на сайте. Но пока набор планируется.

В Министерстве образования также опровергли информацию о том, якобы городские лицеи будут ликвидированы.

— В настоящее время в Республике Беларусь проводится работа по изучению деятельности лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования с целью выстраивания общей системы их функционирования, совершенствования вступительной кампании, определения места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в Минске, областных и районных центрах, в составе которых имеются либо отсутствуют общежития. В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует, — приводит слова Игоря Карпенко пресс-служба Министерства образования.

В новой редакции Кодекса об образовании, которая в декабре 2020-го поступила на рассмотрение в Палату представителей, сохраняется понятие лицея как учреждения среднего образования.

По данным международного исследования PISA, в котором Беларусь впервые приняла участие в 2018 году, учащиеся лицеев показывают гораздо более высокие результаты, чем ученики обычных сельских и городских школ. Разрыв доходит до 106 пунктов. Знания, которые лицеисты продемонстрировали на тестах PISA, сопоставимы со средним значением мировых лидеров в образовании — Китая, Сингапура, Эстонии.