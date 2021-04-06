Среди задержанных за «голую фотосессию» в Дубае, по предварительным данным, белорусок нет

Источник материала: Tut.by

Среди задержанных в Дубае за обнаженную фотосессию моделей из СНГ, по предварительным данным, нет белорусок. Об этом TUT.BY рассказало консульство нашей страны.



Фото: телеграм-канал Life Shot

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что из-за проведения обнаженной фотосессии на балконе одной из высоток Дубая были задержаны девушки из стран СНГ, в том числе из Беларуси. Консул нашей страны в Дубае Сергей Алексеев рассказал TUT.BY, что, по предварительной информации, наших соотечественниц среди них нет.

— Дело в том, что официальная информация из полиции еще не поступила, но, по предварительной неофициальной информации, граждане Беларуси задержаны не были. Пока, к сожалению, других комментариев нет, — заявил консул.

Изначально различные СМИ и телеграм-каналы рассказали, что 3 апреля полиция Дубая задержала 40 участниц фотосессии на балконе одной из высоток в элитном городском районе Marina, где они позировали без одежды. РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае сообщало , что среди задержанных в связи с инцидентом как минимум восемь девушек оказались гражданками России. Однако позже представители российского генконсульства заявили информагентству, что на самом деле было задержано не 40, а 12 человек, при этом гражданок России среди них нет, а единственным задержанным гражданином России является мужчина — предполагаемый организатор фотосессии. По информации телеграм-канала Mash, им может оказаться IT-бизнесмен Алексей Концов.

При этом BBC со ссылкой на МИД Украины сообщает , что среди двенадцати задержанных девушек одиннадцать являются гражданками этой страны. Во вторник, 6 апреля, украинский консул планирует посетить задержанных.

Напомним, о самом инциденте 3 апреля сообщила полиция Дубая, указав, что задержана группа лиц, появившаяся в непристойном видео, распространенном в интернете. Как сообщило британское издание Daily Mail, видео и фото с обнаженными девушками, стоящими на балконе здания, широко разошлись по соцсетям. Со ссылкой на таблоид The Sun газета сообщила, что всего в обнаженной фотосессии приняли участие 15 моделей, а сама она появилась на израильском интернет-ресурсе, который является версией американского «сайта для взрослых».

Полиция Дубая заявила, что наказанием для участниц фотосессии может стать штраф в размере 5 тысяч дирхамов (более 1,3 тысячи долларов) или шесть месяцев тюрьмы.