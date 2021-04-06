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Среди задержанных за «голую фотосессию» в Дубае, по предварительным данным, белорусок нет
06.04.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Среди задержанных в Дубае за обнаженную фотосессию моделей из СНГ, по предварительным данным, нет белорусок. Об этом TUT.BY рассказало консульство нашей страны.
Ранее в некоторых телеграм-каналах
— Дело в том, что официальная информация из полиции еще не поступила, но, по предварительной неофициальной информации, граждане Беларуси задержаны не были. Пока, к сожалению, других комментариев нет, — заявил консул.
Изначально различные СМИ и телеграм-каналы рассказали, что 3 апреля полиция Дубая задержала 40 участниц фотосессии на балконе одной из высоток в элитном городском районе Marina, где они позировали без одежды. РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае
При этом BBC со ссылкой на МИД Украины
Напомним, о самом инциденте 3 апреля
Полиция Дубая заявила, что наказанием для участниц фотосессии может стать штраф в размере 5 тысяч дирхамов (более 1,3 тысячи долларов) или шесть месяцев тюрьмы.
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Сообщается, что большая часть девушек, задержанных за участие в обнаженной фотосессии на балконе высотного здания в Дубае, оказались из Украины. Также был задержан...
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