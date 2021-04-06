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Что происходит в Беларуси 6 апреля
06.04.2021 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Лукашенко собрал совещание по вопросам работы МИД, а медики вступившие в независимый профсоюз «Панацея», рассказали, с какими главными проблемами в своей работе они сталкиваются и как планируют их решать. Также в Минске продолжатся суд по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. Что происходит в Беларуси 26 марта — в нашем онлайне.
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Что происходит в Беларуси 26 марта - в нашем онлайне.
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