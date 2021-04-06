Ледовый дворец в Борисове пока строить не будут

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Строительство ледового дворца в городе Борисове пока приостановлено. Об этом во время приема граждан сообщил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, пишет газета "Адзiнства" .

Также отложено строительство моста через железную дорогу в районе Зеленого городка. Основная причина: отсутствие средств в местном бюджете.

"Есть архитектурный проект на строительство моста в районе Зеленого городка. Это все, что мы имеем на данный момент, — финансирования нет, в инвестпрограмму на этот год проект не включили

За счет районного бюджета мы мост не построим — это очень дорогостоящий объект. Поэтому пока реализации проекта не будет. Также приостановлено строительство ледовой площадки. Нам нужно сконцентрироваться на трех объектах — необходимо закончить мостовой переход через реку Березину, реконструкцию улицы Гагарина и детскую больницу", - сказал Денгалев.

О ледовом дворце в Борисове

Строительство ледовой арены в Борисове должно было начаться в 2019 году. Предполагалось, что под одной крышей будет не одна, а сразу две ледовые площадки: игровая и тренировочная. Планировалось, что на основной площадке будут тренироваться и соревноваться хоккеисты и фигуристы. На трибунах смогло бы разместиться порядка двух тысяч зрителей. По проекту на арене должны были разместиться тренажерные залы и зал хореографии.

На арене планировалось проводить соревнования по восемнадцати видам спорта, а также устраивать концерты.

Как рассказывал заместитель председателя Борисовского райисполкома Олег Кирюта, средства на строительство дворца должны были поступить из областного бюджета. Зампред также отметил, что могут подключиться и республиканские организации. По его словам, вопрос обсуждался с Национальным олимпийским комитетом и Министерством спорта и туризма.

К концу 2019 года райсполком представил общественности проект объекта. Помимо ледовых площадок на территории комплекса планировалось строительство аквапарка с гостиницей, а также торгово-развлекательного комплекса.

Уже в 2020 году Минский облисполком провел анкетирование на тему, какой объект нужен Борисову в первую очередь. Среди лидеров были Ледовый дворец, парк с благоустроенной набережной, аквапарк.

Сроки строительства Ледового дворца пока перенесены на неопределенный срок.

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