Могилевчанину дали 2 года «химии» за комментарий в соцсети - его сочли оскорблением три силовика

Источник материала: Tut.by

К двум годам «химии» приговорили могилевчанина за оскорбление сотрудников милиции: мужчина оставил бранное сообщение в соцсети. По решению суда он также должен материально компенсировать моральный вред милиционерам на общую сумму 2850 рублей, пишет 6tv.by.



Фото: МВД

По материалам дела, в сентябре 2020 года Иван Кива разместил под одним из текстов в группе «Народный патруль», которая ранее существовала в социальной сети «ВКонтакте», оскорбительный комментарий, который содержал бранные слова. Как полагает обвинение, они касались трех сотрудников милиции, о которых якобы шла речь в посте.

Обвиняемый не отрицал, что разместил комментарий, однако не согласился с обвинением в части того, что слова были направлены в адрес сотрудников милиции, которые на фото были в гражданской одежде. Он также утверждал, что лишь высказал свое мнение.

Однако милиционеры посчитали, что бранные слова были высказаны именно в их адрес, которые, как и призывы к неприличным действиям, нанесли им большой моральный ущерб.

Судья суда Ленинского района Могилева Татьяна Рахманенко приговорила Ивана Кива к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. И решила, что он должен также компенсировать моральный вред милиционерам Станиславу Беленкову и Егору Шведину (по 1000 рублей), а также Владиславу Крылову (850 рублей). Они запрашивали компенсацию на общую сумму в 13 тыс. рублей.