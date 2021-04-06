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«Виталюр» уходит из Барановичей
06.04.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца первого полугодия закроют магазин «Виталюр» на улице Промышленная, 16, в Барановичах, пишет
Решение оптимизировать сеть принято «в связи с изменением конкурентной среды и покупательского поведения», сообщили Intex-press в «Виталюре».
Кроме Барановичей, магазины сети закроются также в Минске, Борисове и Бобруйске (по одной торговой точке).
Сейчас компания ведет поиск арендаторов здания. Все желающие сотрудники смогут устроиться на работу в других магазинах сети или будут иметь приоритет у нового арендатора помещения, заверили в «Виталюре».
«Виталюр» — крупнейший импортер рыбы и морепродуктов. Торговая сеть включает 78 торговых объектов в 14 городах Беларуси. В Барановичах магазин «Виталюр» открылся в апреле прошлого года.
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Все желающие сотрудники смогут устроиться на работу в других магазинах сети.
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