ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Виталюр» уходит из Барановичей

06.04.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До конца первого полугодия закроют магазин «Виталюр» на улице Промышленная, 16, в Барановичах, пишет Intex-press.


Фото: Intex-press

Решение оптимизировать сеть принято «в связи с изменением конкурентной среды и покупательского поведения», сообщили Intex-press в «Виталюре».

Кроме Барановичей, магазины сети закроются также в Минске, Борисове и Бобруйске (по одной торговой точке).

Сейчас компания ведет поиск арендаторов здания. Все желающие сотрудники смогут устроиться на работу в других магазинах сети или будут иметь приоритет у нового арендатора помещения, заверили в «Виталюре».

«Виталюр» — крупнейший импортер рыбы и морепродуктов. Торговая сеть включает 78 торговых объектов в 14 городах Беларуси. В Барановичах магазин «Виталюр» открылся в апреле прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все желающие сотрудники смогут устроиться на работу в других магазинах сети.
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Сенненского района получил 18 лет за жестокое убийство матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by