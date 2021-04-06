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Житель Сенненского района получил 18 лет за жестокое убийство матери
06.04.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Сенненского района получил 18 лет колонии строгого режима за жестокое убийство матери. Приговор
Трагедия произошла в октябре прошлого года в деревне Новая Оболь Сенненского района. 30-летний мужчина пил с матерью, поссорился с ней и начал ее избивать.
Эксперты посчитали, что сын нанес 60-летней женщине не менее 64 ударов. От ран она умерла.
Суд обвинил мужчину в убийстве с особой жестокостью и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Его будут принудительно лечить от алкоголизма.
До этого мужчина пять раз сидел за кражи.
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Эксперты посчитали, что сын нанес 60-летней женщине не менее 64 ударов.
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