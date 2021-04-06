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Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования

06.04.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стартует оно 16 июня с белорусского языка. Русский можно сдать 18 и 19 июня. А 23-го и 24-го - математику. Полный список предметов с датами в видеоматериале. Время начала ЦТ - 11:00. 

Завершится марафон испытаний для абитуриентов 8 июля  всемирной историей. Для тех, кто не сможет сдать ЦТ в основной день, определены резервные. Так, белорусский и русский языки можно сдать 14 и 16 июля. Остальные предметы - 14 и 18 июля. 

 
 
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Стартует оно 16 июня с белорусского языка. Русский можно сдать 18 и 19 июня. А 23-го и 24-го - математику. Полный список предметов с датами в видеоматериале. Время начала ЦТ...
 
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