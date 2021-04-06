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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования Стартует оно 16 июня с белорусского языка. Русский можно сдать 18 и 19 июня. А 23-го и 24-го - математику. Полный список предметов с датами в видеоматериале. Время начала ЦТ...

Стартует оно 16 июня с белорусского языка. Русский можно сдать 18 и 19 июня. А 23-го и 24-го - математику. Полный список предметов с датами в видеоматериале. Время начала ЦТ - 11:00.Завершится марафон испытаний для абитуриентов 8 июля всемирной историей. Для тех, кто не сможет сдать ЦТ в основной день, определены резервные. Так, белорусский и русский языки можно сдать 14 и 16 июля. Остальные предметы - 14 и 18 июля.