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«Готовы начинать ремонт сегодня». Что с домом под Осиповичами, в который въехала ракетная установка

06.04.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хозяйка деревенского дома, в который утром 5 апреля врезался ракетный комплекс, 85-летняя Анна Николаевна пока переехала к дочери в Осиповичи. Сын женщины разбирается с последствиями произошедшего. Леонид рассказал TUT.BY, что военные начнут ремонтные работы 8 апреля — и планируют завершить все за 10 дней. При этом общая сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.


Фото прислали читатели TUT.BY

Напомним, 5 апреля, около 10 утра, в дом в деревне Моисеевичи Осиповичского района врезался тактический ракетный комплекс «Точка-У». За рулем военной машины был солдат-срочник осиповичской войсковой части 61 732.

По данным Министерства обороны, ДТП произошло во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский. Солдат не справился с управлением самоходной пусковой установкой на крутом повороте, потому она врезалась в угол дома. Техника была исправна.

85-летняя хозяйка дома чудом уцелела, говорят ее дети. Обычно женщина находится как раз в этой части дома, в которую въехала армейская машина. А именно в тот момент она ушла из комнаты.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, хотя сразу после произошедшего сильно разнервничалась — ей вызывали скорую.

— После ДТП приезжали страховщики, у которых обслуживаются военные, какой-то генерал, провели опись, что повреждено. Общую сумму ущерба пока не говорили и, наверное, не считали — я еще сегодня буду разбираться с «Белгосстрахом», где мы страховали дом, — говорит сын хозяйки дома Леонид. — Военные готовы были начать ремонт уже сегодня, но я попросил, чтобы приступили 8 числа: все же 7 апреля — большой праздник, Благовещенье.

По словам Леонида, военные планировали, что сделают ремонт за 10 дней. Мужчина говорит, что при описи повреждений указывали, что разрушены две стены дома, повреждены забор, печь, окно, несколько листов гипсокартона и шифера.

— Печь точно нужно будет перекладывать. Мы ее строили заново несколько лет назад, так 1500 рублей стоила только работа без материалов, — говорит Леонид.

Минобороны в официальном заявлении указывало, что самоходная пусковая установка «задела угол жилого дома».

 
 
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Общая сумма ущерба пока неизвестна, но только перекладка новой печи стоит около 1500 рублей без учета материалов.
 
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