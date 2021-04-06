В Витебске около 50 аистов живут на городской свалке. Почему?

Источник материала: Tut.by

Полигон твердых коммунальных отходов в Витебске облюбовали аисты — сейчас здесь живет более 50 птиц. Они тут и зимовали, пишут «Витьбичи».





На городском полигоне аисты зимуют уже несколько лет подряд. А в этом году стая оставшихся в Витебске птиц увеличилась до полусотни.

Объясняется это просто. В природе аисты едят грызунов, змей, лягушек, ящериц, насекомых. А на полигоне птицы находят пищу среди бытовых отходов — и им не надо тратить усилия на перелет в теплые страны.