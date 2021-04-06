В Жлобине из окна четвертого этажа выпал ребенок

Источник материала: Tut.by

В субботу, 3 апреля, из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Первомайской в Жлобине выпал пятилетний мальчик, сообщает местная газета «Новы дзень».



Фото носит иллюстративный характер. Мирон Климович, TUT.BY

Как рассказали в СК, инцидент произошел в вечернее время. С травмами ребенок был доставлен в больницу. Причины случившегося устанавливаются.

Проводится проверка по факту произошедшего.

Как 6 апреля сообщил главный врач центральной районной больницы Евгений Топчий, ребенку была оказана медицинская помощь — и для дальнейшего лечения мальчика отправили в областную больницу.