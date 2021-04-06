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В Жлобине из окна четвертого этажа выпал ребенок
06.04.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 3 апреля, из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Первомайской в Жлобине выпал пятилетний мальчик,
Как рассказали в СК, инцидент произошел в вечернее время. С травмами ребенок был доставлен в больницу. Причины случившегося устанавливаются.
Проводится проверка по факту произошедшего.
Как 6 апреля сообщил главный врач центральной районной больницы Евгений Топчий, ребенку была оказана медицинская помощь — и для дальнейшего лечения мальчика отправили в областную больницу.
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Проводится проверка по факту произошедшего.
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