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Задержанных членов «Звена» могут обвинять в финансировании массовых беспорядков. Официальной информации нет
06.04.2021 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ситуация с задержанием в понедельник троих членов общественного объединения «Звено», двое из которых организовывали выставку о медиках «Машина дышит, а — я нет», пока остается непроясненной, однако речь может идти об уголовном деле по факту финансирования массовых беспорядков.
Владимир Яворский, супруг одной из задержанных — Татьяны Гацуры-Яворской, рассказал TUT.BY, что пока ему известно о том, что его жена проходит по уголовному делу.
— Они задержаны по уголовному обвинению. Статья известна, но она общая почти во всех делах — финансирование массовых беспорядков. Я сейчас так [точно] не скажу, — сказал Владимир Яворский.
Судя по всему, речь идет о части 3 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает в качестве максимального наказания три года лишения свободы.
У близких еще одной задержанной активистки «Звена», Натальи Трениной, в первой половине дня 6 апреля не было новой информации о ее статусе.
В Следственном комитете и Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси какую-либо официальную информацию о том, в чем обвиняют задержанных членов «Звена», TUT.BY предоставить не смогли.
«Звено» и выставка
Как
Также с апреля прошлого года общественное объединение занимается мониторингом работы белорусской системы здравоохранения с помощью опросов медиков и пациентов. В первую волну пандемии в нашей стране инициатива направила в Минздрав рекомендации, касающиеся обеспечения средствами индивидуальной защиты, выплат медперсоналу, тестирования медработников на COVID-19 и других аспектов.
Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала в пространстве «Месца» на Революционной только 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС
Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».
Напомним, 5 апреля были
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Задержанных членов «Звена» могут обвинять в финансировании массовых беспорядков. Официальной информации нет
Среди трех активисток общественного объединения две также участвовали в организации выставки о медиках «Машина дышит, а я - нет», которую не удалось провести из-за...
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