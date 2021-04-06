Задержанных членов «Звена» могут обвинять в финансировании массовых беспорядков. Официальной информации нет

Источник материала: Tut.by

Ситуация с задержанием в понедельник троих членов общественного объединения «Звено», двое из которых организовывали выставку о медиках «Машина дышит, а — я нет», пока остается непроясненной, однако речь может идти об уголовном деле по факту финансирования массовых беспорядков.



Фото предоставлены организаторами «Машина дышит, а я — нет»

Владимир Яворский, супруг одной из задержанных — Татьяны Гацуры-Яворской, рассказал TUT.BY, что пока ему известно о том, что его жена проходит по уголовному делу.

— Они задержаны по уголовному обвинению. Статья известна, но она общая почти во всех делах — финансирование массовых беспорядков. Я сейчас так [точно] не скажу, — сказал Владимир Яворский.

Судя по всему, речь идет о части 3 статьи 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает в качестве максимального наказания три года лишения свободы.

У близких еще одной задержанной активистки «Звена», Натальи Трениной, в первой половине дня 6 апреля не было новой информации о ее статусе.

В Следственном комитете и Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси какую-либо официальную информацию о том, в чем обвиняют задержанных членов «Звена», TUT.BY предоставить не смогли.

«Звено» и выставка

Как указано на официальном сайте общественного объединения «Звено», оно было официально зарегистрировано в августе 2013 года. Среди задач, которые ставит перед собой организация, значатся анализ и поиск решения разнообразных проблем семей в нашей стране, совершенствование нравственного и интеллектуального развития детей и родителей, борьба с дискриминацией в обществе, популяризация социально ответственного и здорового образа жизни, укрепление роли и участия граждан в жизни общества и государства, а также внесение предложений для подготовки соответствующих нормативно-правовых актов.

Также с апреля прошлого года общественное объединение занимается мониторингом работы белорусской системы здравоохранения с помощью опросов медиков и пациентов. В первую волну пандемии в нашей стране инициатива направила в Минздрав рекомендации, касающиеся обеспечения средствами индивидуальной защиты, выплат медперсоналу, тестирования медработников на COVID-19 и других аспектов.

Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала в пространстве «Месца» на Революционной только 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения, поэтому выставку пришлось перенести в онлайн. В ночь с 5 на 6 апреля команда с сожалением заявила , что «вынуждена остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет».

Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».

Напомним, 5 апреля были задержаны организаторы выставки о медиках «Машина дышит, а — я нет» Наталья Тренина и Татьяна Гацура-Яворская, которые также являются активистками «Звена», и еще один член организации Юлия Семенченко. По информации близких, все они были помещены в изолятор, в их квартирах, а также в офисе «Звена» прошли обыски, при этом изымалась техника.