«Они за 30 лет не видели душ». История Дениса, который создал дом для людей с умственной отсталостью

Источник материала: Tut.by

8 лет назад Денису предложили создать гостевую семью — на несколько недель к нему приезжали люди из психоневрологического интерната. Первым таким человеком была Лена, у нее умственная отсталость. На каждого гостя Денис получал специальное разрешение от органов опеки. У мужчины такие люди учились, казалось бы, базовым вещам: читать, писать, ходить в душ, мыть за собой посуду. Со временем подопечных стало больше и задерживались они куда дольше, чем на несколько недель. Позже Денис начал заниматься восстановлением дееспособности для своих подопечных и помогать с поиском работы — и зачастую ему это удавалось. Это история мужчины, который жертвует очень многим, чтобы помогать другим. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» , где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.

Связаться с Денисом можно по номеру +375293333576 или через Instagram .